El picante cruce de Facundo Medina con un periodista francés por Lionel Messi, tras el triunfo de Lens sobre PSG

escuchar

La alegría de Facundo Medina por el gran triunfo de Lens sobre PSG por 3 a 1 en la Ligue 1 se vio un tanto alterada en la zona mixta, en donde tuvo un cruce con un periodista francés. Si bien no se llega a escuchar cuál es la consulta del reportero galo, fue evidente que es algo que estuvo referido a Lionel Messi e incomodó al defensor argentino, que respondió: “¿Todavía te queda dudas de que es el mejor? Me parece que es una pregunta medio rara la que me estás haciendo. Hay que disfrutarlo y espero que siga y no deje de jugar”.

Antes, el chico surgido en River y que debutó de manera oficial en Talleres de Córdoba había destacado la ausencia del crack rosarino: “No soy de hablar del rival, pero a ellos les faltó el mejor jugador del mundo, sin dudas, y Neymar también. Aunque nosotros tratamos de mirar nuestras herramientas y a partir de ahí tratar de hacer nuestro partido, más allá de qué jugador esté enfrente nuestro. Hoy se dio y ojalá sigamos de esta manera”.

Además, destacó la actuación de Emiliano Martínez. “El Dibu es un grandísimo arquero, tiene una personalidad que me encanta y me alegra que esté viviendo esto con el resto de los jugadores. Se lo merecen por el esfuerzo”.

Facundo Medina, sobre Messi: ¿Todavía te queda dudas de que es el mejor?

Medina había formado parte de la primera lista preliminar de 50 jugadores de la selección argentina para el Mundial de Qatar 2022, pero finalmente quedó marginado del plantel mundialista. Su vínculo con el equipo albiceleste es muy fuerte: ya jugó un Mundial Sub 20 (en 2019), ganó el oro en los Juegos Panamericanos de ese mismo año y disputó los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.

El defensor, categoría 1999 y nacido en Villa Fiorito, está en la consideración del técnico Lionel Scaloni, que lo hizo debutar en la Selección durante las Eliminatorias Sudamericanas. En la segunda fecha, frente a Bolivia de visitante, ingresó a los 88′ de partido en lugar de Lautaro Martínez. El objetivo fue ayudar a sostener el resultado, que terminó 2 a 1 favorable a la Argentina.

En relación a cómo vivió la coronación en Qatar 2022, describió: “Tuve a mi familia acá conmigo para el Mundial, lo viví con ellos y fue algo increíble. Lo sufrimos, pero como todo hincha argentino estoy más que contento por cómo se dio todo y por el grupo que se formó. Lo hicieron increíble y me pone contento porque la mayoría jugó conmigo en las juveniles, tanto en el Preolímpico como el Sub 20, el Sub 23, y la verdad es que eso me alegra un montón, por el presente que tiene cada uno. Ojala sigan de esa manera”.

LA NACION