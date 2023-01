Sin Lionel Messi, PSG arrancó mal el 2023: perdió el invicto ante el escolta Lens en la Ligue 1

escuchar

Mientras Lionel Messi prepara la valija para subirse a su avión privado con destino a Francia, Paris Saint Germain dejó en el camino su invicto en la Ligue 1. Su visita al segundo del torneo, el motivado y aguerrido Lens, representó una derrota por 3-1 que achicó a cuatro puntos la diferencia que tiene como líder. Sin Messi ni el suspendido Neymar -expulsado en la fecha anterior- Kylian Mbappé quedó demasiado solo, frecuentemente encerrado en el férreo dispositivo defensivo local.

Otro toque de atención para PSG, que el miércoles pasado ya había necesitado de un penal de Mbappé en el minuto 96 para vencer 2-1 a Racing de Estraburgo, que está en puesto de descenso. Su potencial decrece bastante cuando se ausentan sus principales individualidades, como Messi y Neymar en este caso. No dispone de un plantel tan amplio, en comparación con el poderío económico que se desprende de sus dueños qataríes: este domingo fue titular el el juvenil Hugo Ekitike (20 años) y en el segundo tiempo ingresaron Ismael Gharbi (18 años) y Warren Zaire-Emery (16). Es muy probable que igual le alcance para coronarse en la competencia local, pero plantea interrogantes de cara a la Champions League, donde lo espera Bayern Munich en los octavos de final.

El argentino Medina saluda a Lois Openda, autor del segundo gol de Lens Thibault Camus - AP

PSG vio interrumpido un invicto de 25 partidos en la Ligue 1, desde la temporada pasada, cuando cayó 3-0 ante Monaco. Lens venía muy entonado, con un pleno de triunfos jugando de local. Es un equipo que mejoró su nivel respecto del curso anterior, en el que terminó séptimo.

Messi se reincorporará a los entrenamientos esta semana, pero se estima que no estará el próximo viernes ante Chateauroux por la Copa de Francia. Más factible es que reaparezca el miércoles 11, contra Angers, por la Ligue 1.

Medina: “¿Te quedan dudas de que Messi es el mejor?”

Al triunfo de Lens contribuyó el zaguero argentino Facundo Medina, que tras el partido declaró: “No soy de hablar de los rivales, pero a ellos les faltó el mejor jugador del mundo (por Messi), sin duda, y también Neymar. Nosotros hicimos el partido que nos convenía de acuerdo con nuestras herramientas. Se dio y ojalá quiera Dios que sigamos de esta manera”.

El defensor surgido en River y con un paso por Talleres de Córdoba participó con el seleccionado argentino en dos partidos por las eliminatorias para el Mundial de Qatar, en la goleada a Uruguay y el triunfo en la altura de La Paz frente a Bolivia. Consultado sobre cómo vivió la consagración del equipo de Lionel Scaloni, expresó: “Gracias a Dios estuve acompañado por mi familia, que había venido a pasar la Navidad. Vi los partidos con ellos, fue algo increíble, lo sufrimos, pero como todo hincha argentino estoy más que contento por cómo de dio todo. Contento por el grupo que se formó. La mayoría de los jugadores del plantel jugaron conmigo en el Sub 20, el Preolímpico, el Sub 23. Espero que sigan con este presente”.

En la charla con el periodista, Medina (23 años) se puso firme sobre quién es el mejor jugador del mundo en este momento: “¿Todavía te quedan dudas sobre quién es el mejor? Es una pregunta medio rara la que me hacés. Hay que disfrutarlo a Messi y espero que no deje de jugar.” El interrogatorio continuó sobre Emiliano Martínez: “Está de más decir que es un grandísimo arquero. Tiene una personalidad que me encanta. Se lo merece por todo el esfuerzo que hace”.

Como si le pesara ponerse en marcha tras el brindis de Fin de Año, París Saint Germain se encontró en el primer tiempo con un rival que pareció haber hecho una vigilia para llegar en forma, con alta intensidad. El clima de partido importante para Lens se respiraba desde las tribunas, con el estadio Felix Bollaert excitado en el aliento y en el flamear de las banderas.

Una olla a presión demasiado abrasiva para la tibieza que mostró PSG desde el arranque. A los cinco minutos ya estaba en desventaja, producto de desatenciones y la mala ubicación defensiva en un cambio de frente local. Le ganaron fácilmente la espalda al lateral derecho Mukiele -Hakimi volvió a la titularidad, pero lo hizo en la izquierda-, Donnarumma hizo un despeje corto y la pelota le quedó para la definición a Przemyslaw Frankowski, el polaco que disputó cuatro partidos con su seleccionado en el Mundial de Qatar.

Por si no estaba enterado, a PSG le esperaba un encuentro áspero, con Medina en una línea de tres centrales de Lens. Reaccionó bastante rápido el líder al conseguir el empate tres minutos después. Tras una proyección de Mukiele para encontrarse con una asistencia cruzada del español Soler, Ekitike estableció el 1-1 con un anticipo muy oportuno sobre el arquero. De padre francés y madre camerunesa, Ekitike aprovechó el espacio que deja las ausencias de Messi y Neymar para convertir su primer tanto en 11 cotejos por la Ligue 1.

Recostado sobre la izquierda, Mbappé no tuvo mucho espacio para sus galopadas; tampoco socios para descargar y picar al vacío. En la primera etapa pudo sacar un remate de media distancia, desviado por el arquero Samba. En el final de los 45 minutos iniciales se llevó una dura entrada de Graditt, sobre la banda izquierda, pegado a una tribuna en la que dos empleados desplegaban una red movible por si se arrojaban proyectiles. El ambiente de euforia era un caldo para algunos excesos.

Lens se puso 2-1 con un contraataque vertiginoso, propio de la energía con que se desplegaba. Tras una recuperación en la puerta del área local, Seko Fofana puso a correr a Lois Openda, perdido en el camino por un Sergio Ramos que se cayó solo y con Marquinhos también en el piso luego del enganche del delantero belga, máximo anotador de Lens, con ocho tantos.

No pesaba en la gestación del juego Marco Verratti, que cumplió 400 partidos oficiales con PSG, donde Jean-Marc Pilorget tiene el récord de 436 entre 1975 y 1989.

PSG entró a la segunda etapa igual de dormido que en la primera. A los dos minutos, Pereira comprometió con un pase hacia adentro a Fabián Ruiz, anticipado por un adversario. La acción continuó con un par de toques y el 3-1 del atacante Alexis Maurice.

El técnico Christophe Galtier buscó más profundidad con el ingreso de Pablo Sarabia y refrescó la línea media con Vitinha. Hubo algunas aproximaciones de PSG, una en los pies de Mbappé, pero nada que cambiara la historia. El tránsito tranquilo que el campeón suele tener en la Ligue 1 se interrumpió con el freno en seco que le puso Lens. Generalmente le sobra con su tridente, pero este domingo no le bastó solo con Mbappé y se quedó extrañando a Messi y Neymar.

