El Pocho cuelga los botines: Ezequiel Lavezzi anunció su retiro

El Pocho y su broma al DT Sabella en el Mundial 2014 Fuente: AFP

El argentino Ezequiel Lavezzi anunció su retiro del fútbol profesional. El ex jugador de Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo, Napoli, PSG y, en el último tiempo, Hebei Fortune de la liga china, confirmó a través de sus redes sociales que su carrera dentro de las canchas ha finalizado. "Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz", escribió Lavezzi, de 34 años.

Lavezzi, nacido en Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe) hace 34 años, se inició en Estudiantes de Buenos Aires. Sus buenas actuaciones en el equipo de Caseros le valieron que el fútbol grande posara sus miradas en él. Se lo quedó Genoa, de Italia, que lo cedió a préstamo a San Lorenzo. En el Ciclón se destacó con sus gambetas y sus goles, que contribuyeron al título logrado en 2007. San Lorenzo lo terminó comprando a cambio de 2,2 millones de dólares. Sería un gran negocio.

A mediados de 2007, Lavezzi tendría su prueba de fuego en Italia. Sus goles con la camiseta de San Lorenzo hicieron que Napoli lo comprara en 6 millones de euros y le hiciera un contrato por cinco años. Se iniciaba una sociedad en el Calcio que catapultaría a los napolitanos a lo alto de la Serie A: Lavezzi junto a Edinson Cavani, el uruguayo que se convertiría en goleador con la camiseta celeste que alguna vez usó Diego Armando Maradona.

Lavezzi estuvo en Nápoles entre 2007 y 2012. En esos cinco años jugó 188 partidos, anotó 48 goles y dio 61 asistencias. En el medio, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. En el último año de su contrato con los napolitanos, Lavezzi fue campeón de la Copa Italia. Otro logro de su estadía en Italia fue haber clasificado al equipo a la Champions League, el máximo torneo de Europa, competencia en la que el club no figuraba hacía 21 años.

En 2012, el Pocho cambió el sur de Italia por el glamour de París. Lo compró el PSG de la capital francesa, un equipo con billetera renovada gracias a los capitales qataríes. Lavezzi jugó cuatro temporadas en el Parque de los Príncipes, donde se cansó de ganar trofeos. Fueron 12, entre Supercopas, Copas de Francia y Ligas locales. Sus buenas actuaciones lo catapultaron al seleccionado nacional, donde tuvo su mejor versión con Alejandro Sabella como DT. En el Mundial de Brasil, en 2014, la Argentina fue subcampeona. Y de ese torneo quedará la faceta más bromista del Pocho, que afloró cuando Sabella quiso darle indicaciones en medio del partido con Nigeria. Y el futbolista lo empapó. Durante sus años en el seleccionado, se destacó por sus humoradas y por la buena sintonía con Lionel Messi.

Lavezzi en el podio dorado de Pekín 2008 Fuente: AFP

El día que Lavezzi empapó a Sabella

Después de ganarlo casi todo en París (la Champions fue su asignatura pendiente), Lavezzi aceptó una oferta del fútbol chino en 2016. Fueron 74 partidos con la camiseta de Hebei China Fortune, con la que anotó 34 goles y brindó 32 asistencias. La hinchada del club chino lo despidió como a un ídolo, junto a otro argentino, Javier Mascherano, quien también dejó el equipo al final de esta temporada. Aunque se especulaba con la posibilidad de que Lavezzi jugara sus últimos partidos como profesional con la camiseta de Rosario Central, el Pocho decidió que había llegado el momento de despedirse de la actividad.