Luis de la Fuente: el entrenador de España se ve como candidato en el Mundial y habló de la Finalissima ante la Argentina

El entrenador de la selección de España, Luis de la Fuente, manifestó que no tiene “ni miedos ni complejos” a la hora de afrontar el próximo Mundial 2026, y destacó “qué cosa más bonita” es que pongan como uno de los candidatos a un equipo con el que logró “una evolución necesaria” para volver a codearse con las mejores y que la compare con la de la ‘generación de oro’. Además, se refirió a la Finalissima que jugará ante la Argentina en marzo.

“Yo no tengo ni miedos ni complejos a la hora de reconocer abiertamente que me encanta que se diga que somos uno de las candidatos. No sé si favorita o no, no sé la diferencia entre favorito o candidato, pero en cualquier caso qué cosa más bonita, que no es más que fruto y reconocimiento de un trabajo que se ha hecho durante estos tres años y que situó a la selección en la cima del fútbol mundial”, aseguró De la Fuente en una entrevista a Europa Press.

Sin embargo, sabe que esa condición “no garantiza nada”, pero que tampoco “pasa nada por reconocerlo o valorarlo”. “¿Alguien cree que Brasil, Argentina, Francia, Portugal, Marruecos, Inglaterra, son menos favoritas o menos candidatas que nosotros?. Digo que sí, lo somos, pero al mismo nivel que estas otras”, puntualizó, advirtiendo algo “muy importante” respecto de otros Mundiales como es el nuevo formato con más selecciones. “Abre como nunca en la historia el abanico de selecciones candidatas”, remarcó.

Luis de la Fuente comparó a la selección de España con otras potencias y dijo que todas son favoritas por igual Martin Meissner� - AP�

De lo que no duda es que “seguramente” la temporada 2026 se presenta como la más ilusionante de su carrera también por disputar la Finalissima contra Argentina, “casi una final también mundial”. El duelo se disputará en Doha, Qatar, el viernes 27 de marzo en el estadio de Lusail, donde el equipo de Scaloni fue campeón del Mundo del 2022. De la Fuente agregó que luego de la Finalissima tendrán “la posibilidad de vivir y ser protagonistas de un Mundial, que es a nivel futbolístico lo más importante, me hace sentir pleno, satisfecho al cien por cien en mi desarrollo y mi actividad profesional. Soy un privilegiado de hacer durante tantos años mi pasión y mi profesión, dirigir a la selección de mi país es lo máximo que a mi entender se puede aspirar como entrenador”, aseguró.

Vivir una Copa del Mundo será su tercera gran cita después de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la Eurocopa. “No pensé nunca en vivir esto que estoy viviendo en la selección, porque cuando estaba fuera de la federación realmente estaba seguramente en un pensamiento más de club, y no tenía esta visión que tengo desde la perspectiva de la selección, de lo que representa ser seleccionador y realmente lo que significaba y cuál era el trabajo de un seleccionador”, expresó el técnico.

Luis de la Fuente, a la derecha, junto a Pedro Rocha, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, en el medio, Álvaro Morata, con el trofeo de la Eurocopa que la Furia ganó en 2024 Antonio Gutiérrez - Europa Pres - Antonio Gutiérrez - Europa Pres

España podría llegar al Mundial sin perder ningún partido oficial desde marzo de 2023 ante Escocia, compartiendo récord de 31 actualmente con Italia. Y el entrenador no es maniático con estas rachas antes de un gran torneo. “Prefiero seguir la senda de la victoria y si no se produjera y algún día se pierde, tampoco tengo esos, no sé, complejos o esa mentalidad de pensar que a veces es conveniente”, aseveró.

“Soy de los que creo que siempre hay que pensar en hacer las cosas bien porque eso te invita a pensar que tienes que ganar y luego, incluso en el fútbol, haciendo las cosas muy bien puedes perder. En nuestro análisis después de cada partido no podemos quitarle importancia a hacer las cosas bien y no ganar, a darle más valor al resultado haciendo las cosas menos bien”, añadió al respecto.

Con todo, no olvida que durante su etapa “hubo pocos resultados adversos” y sólo perdieron ante Escocia y, un amistoso, ante Colombia. “Vivimos una época muy bonita con la Eurocopa, la Nations League, otra final de la Nations League y el número uno del ranking, pero eso no significa que no haya momentos malos”, aclaró De la Fuente. Esta buena racha hizo que salten las comparaciones con la selección que logró el histórico triplete Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012. De la Fuente dijo en su presentación que mantendría aquella filosofía, pero con matices y su equipo está rayando a un gran nivel futbolístico. “Creo que fuimos capaces de mantener esa idea y esencia, incuestionable y que tenemos que hacer fuerte, pero a la vez hemos sido capaces de dotar al equipo de esa evolución que necesitaba porque el fútbol cambia y evoluciona”, reconoce.