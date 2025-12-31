Copa Africana de Naciones: Argelia arrasa y en los los octavos de final tendrá el cruce entre Camerún y Sudáfrica

La etapa de grupos de la Copa Africana de Naciones llegó a su fin junto con 2025. Sin sorpresas, o con un par de novedades en las posiciones, todo quedó definido para los octavos de final y Argelia, que será rival de la Argentina en el Mundial 2026, cerró su zona como líder y con puntaje ideal. Además, el campeón defensor ganó un partidazo en el último minuto y se quedó con el primer puesto en su zona. De este modo, se perfila como uno de los candidatos.

La selección de Argelia no dejó ninguna duda en la zona E. En el choque de la tercera fecha, derrotó 3 a 1 a Guinea Ecuatorial y se quedó con el liderazgo del grupo. Lo hizo con puntaje ideal tras los triunfos ante Sudán (3-0) y Burkina Faso (1-0).

Los tantos del triunfo del rival que tendrá la selección Argentina en el debut del Mundial el 16 de junio en Kansas, fueron todos en la primera etapa y liquidó el partido en 13 minutos. Zineddine Belaid, a los 19, Fares Chaibi, a los 25, e Ibrahim Maza, a los 32. Todo, a despecho de algunas ausencias.

Zineddine Belaid, defensor argelino, marcador de uno de los goles del triunfo GABRIEL BOUYS� - AFP�

Para este duelo, el entrenador Vladimir Petković cuidó a algunas de sus figuras, como el arquero Luca Zidane, el capitán Riyad Mahrez y el volante creativo Ismael Bennacer. En la próxima instancia, los Zorros del Desierto se medirán ante República Democrática del Congo el próximo martes 6 de enero en Rabat.

Por la misma zona, Burkina Faso le ganó 2 a 0 a Sudán en el duelo en el que estaba en juego el segundo lugar. El primer tanto lo marcó Lasina Traoré, a los 16 de la primera etapa. Los sudaneses estuvieron en condiciones de igualarlo, pero el arquero Herve Koffi le detuvo un penal a Al-Jezoli Nouh. A cinco minutos del final, Arsene Kouassi liquidó el partido para que los Potros lleguen a seis unidades y en octavos tengan a Costa de Marfil como rival el próximo 6 de enero en Marrakech. Pero Sudán, a pesar de la derrota, logró la clasificación como uno de los mejores terceros y en la próxima rueda se medirá ante Senegal, este sábado en Tánger.

Kouassi Kan, uno de los futbolistas de Burkina Faso en esta copa Mosa'ab Elshamy� - AP�

Por el grupo F, si bien estaba todo definido tras la segunda fecha, restaba saber en qué puesto finalizaba cada uno. Sin embargo, Costa de Marfil, el campeón defensor, tuvo una gran recuperación ante Gabón. Le ganó por 3 a 2 en un final de locos y así se quedó con el liderazgo de la zona. Los Elefantes empezaron perdiendo 2 a 0. Recibieron dos goles en 10 minutos, ante una selección que no tenía ninguna chance de clasificarse. A los 11 anotó Guelor Kanga y los 21, marcó Denis Bouanga. En el cierre de la primera etapa, Jean-Philippe Krasso descontó para los marfileños, que se ilusionaban.

Pero para dar vuelta el partido y modificar todo en el grupo, debió esperar hasta los 39, cuando Evann Guessand, de cabeza, igualó el partido. Con ese resultado, estaba segundo, por eso el equipo se adelantaba en el campo de juego. Y a los 46, Bazoumana Traoré, también de cabeza, estableció el 3 a 2. De este modo, los Elefantes se medirán ante Burkina Faso.

Costa de Marfil se llevó un triunfo agónico ante Gabón y quedó primero del grupo F Themba Hadebe� - AP�

En el otro duelo, Camerún también dio vuelta el marcador. Le ganó 2 a 1 a Mozambique, que empezó ganando el partido con el gol anotado por Geny Catamo. Con ese resultado, daba el batacazo y se quedaba con la primera colocación, ya que en ese momento los marfileños perdían. Sin embargo, la alegría duró poco, porque cinco minutos después, Nené se hizo un gol en contra para el 1 a 1. En la segunda etapa, los cameruneses revirtieron la historia. Christian Kofane estableció el 2 a 1 a los 10 y con ese resultado finalizó el partido. El gol marcado por Costa de Marfil en el último minuto privó a los Los Leones Indomables de terminar primeros y en los octavos jugarán ante Sudáfrica, en el cruce más atractivo de esta instancia.

Camerún revirtió el partido ante Mozambique FRANCK FIFE� - AFP�

Con la etapa de grupos culminada, estos son los cruces definidos con los horarios de la Argentina:

Sábado 3 de enero

13 Senegal vs. Sudán, en Tánger.

16 Malí vs. Túnez, en Casablanca.

Domingo 4 de enero

13 Marruecos vs. Tanzania, en Rabat.

16 Sudáfrica vs. Camerún, en Rabat.

Lunes 5 de enero

13 Egipto vs. Benín, en Agadir.

16 Nigeria vs. Mozambique, en Fez.

Martes 6 de enero