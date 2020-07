Vignolo se refirió a la relación entre Ortega y Simeone Crédito: Crédito: Captura video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de julio de 2020 • 13:29

El conductor del programa 90 Minutos de Fútbol , Sebastián "Pollo" Vignolo , habló sobre la pelea entre Ariel Ortega y Diego Simeone , que data de 2008, y que el Burrito revivió en las últimas horas, en una entrevista que le concedió al periodista Atilio Costa Febre por Instagram.

"A mí me dolió porque fue como una traición porque ya había salido campeón esa semana. Tranquilamente, podría haber ido a jugar dos minutos ese partido. Pero bueno, hay gente que se cree más importante que el club y que el fútbol", espetó Ortega .

A su vez, el exfutbolista dijo: "No discuto la forma que tiene de trabajar, que es excelente. Es un gran entrenador . Hay otras cosas que yo priorizo también, como que River esta mas allá de los nombres, es mas importante que todos los entrenadores y que todos los jugadores que hemos estado".

La postura de Vignolo

En ese sentido, el relator deportivo se metió en la discusión entre estos dos emblemas del fútbol argentino , y sentó postura: "Si a los hinchas de River les decís Simeone o Biscay , eligen a Biscay".

Al mismo tiempo, consideró que, si hubiera estado en su posición, el actual entrenador millonario, Marcelo Gallardo , hubiera manejado la situación igual que el técnico del Atlético de Madrid.

Además, ideó una tabla imaginaria con los mejores entrenadores de River, en la que, para el animador televisivo, el Cholo está dentro de los que pasaron sin pena ni gloria .

¿Y el resto?

Para Marcelo Sottile , la imagen del equipo de Simeone que terminó último , "fue mucho más fuerte" que la del que se coronó. Y dijo: "Si hoy en día al hincha de River le dicen que viene el Cholo, no lo toma bien".

"Ustedes están todos locos", replicó Oscar Ruggeri . "Hoy es uno de los mejores entrenadores de Europa. Si van a poner esa escuela de periodismo, vayan otra vez", les dijo el Cabezón a sus compañeros Sottile y Federico Bulos.

En tanto, el Chavo Fucks recordó: "Ariel Ortega tenia un problema. Se fue de River y pasó por All Boys y Defensores de Belgrano sin demasiado suceso. El mal manejo del técnico es no haberlo sacado de entrada. Si lo dejaste, ya no lo podes sacar, sobre todo después del último partido. Jugó bastante bien ese torneo".

Finalmente, diferenció los momentos del mismo entrenador: "Estamos hablando de un Simeone de 2008. Corrió mucha agua bajo el puente. Es el mejor técnico argentino que anda dando vueltas por el mundo".

Así reflejó LA NACIÓN el conflicto Ortega-Simeone en 2008