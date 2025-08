El posible regreso del presidente Marcelo Moretti pone a San Lorenzo otra vez en estado de alerta

No son meses sencillos para San Lorenzo. Desde que Boedo en Acción, la agrupación oficialista, asumió en diciembre de 2023 tuvo un sinfín de problemas: desde un comprobante trucho por el pase de un jugador (Matías Reali, proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza), pasando por un cruce en los medios con el saliente entrenador Rubén Darío Insúa, la contratación de jugadores para la reserva que no sumaron minutos en el club, la venta de dos jugadores (Sosa y Hausch) a Defensa y Justicia para pagar sueldos e incluso, meses más tarde, por estar atrasado nuevamente en salarios el plantel realizó un paro y no se entrenó. Y todo esto, sin haber hecho mención de la cámara oculta al presidente Marcelo Moretti, hecha pública en abril de este año, en la que se veía guardarse 25 mil dólares en su saco tras una supuesta donación de la mamá de un juvenil del club.

Habrá que recapitular. Tras conocerse eso, llegó la licencia de Moretti y un montón de idas y venidas para sucederlo: luego de una generosa mirada al estatuto del club, el vocal 7 asumió el 8 de mayo pasado: Julio Lopardo quedaba como vicepresidente primero y pasaba a tener las funciones de presidente. Parece que pasó mucho tiempo, pero ni siquiera a día de hoy se cumplieron 3 meses…

Luego de la conflictiva salida del exentrenador Miguel Ángel Russo y del futbolista Malcom Braida, ambos a Boca en el inicio de este mercado de pases, el club tomó la decisión de no abonar las inhibiciones que rondaban los 2 millones de dólares y con la venta del jugador Elián Irala a los Emiratos Árabes Unidos, tener liquidez para pagar sueldos y gastos del día a día, según información a la que tuvo acceso LA NACION con fuentes del club.

marcha de hinchas de San Lorenzo hacia la sede del club para reclamar una elección de autoridad y repudiar a Marcelo Moretti, el presidente autolicenciado Facebook

Pero nada de todo esto alcanzaba: el hastío de la gente y el repetitivo insulto hacia el propio Moretti, ampliado con el “que se vayan todos” en cada partido disputado en el Nuevo Gasómetro, derivó en un desgaste absoluto de toda la comisión directiva y con una situación sin resolver, que repercute minuto a minuto a todo ámbito en el club: la posible vuelta de Moretti. El dirigente licenciado aún aguarda un guiño de la Justicia o de la AFA para resolver su futuro por la cámara oculta anteriormente mencionada, pero según supo este medio, a esta hora parece tener la decisión tomada de regresar a la presidencia de San Lorenzo.

Luego del fuerte aviso de la AFA mediante su Tribunal de Ética, instando al mismo ente, pero de San Lorenzo, a no inmiscuirse en sancionar a Moretti porque ya la AFA lo estaba investigando e iba a ser el primero en sancionar a su propio dirigente, del lado del presidente en uso de licencia se entendió como un fuerte apoyo desde Ezeiza-Viamonte hacia él. Y con esa carta jugó en el Ciclón.

Transcurridos varios días, apareció por primera vez una sensación concreta entre los dirigentes del club de Boedo: esta vez sí Moretti puede volver al club. Es una posibilidad concreta, pero posibilidad al fin. Pero hay quienes aventuran que este mismo jueves, una vez finalizado el partido ante Vélez, en el Nuevo Gasómetro, el dirigente tan solo mande un mail, avise del levantamiento de su licencia y se presente el mismo viernes en la sede administrativa del club, en la avenida La Plata al 1700, para volver a sentarse en la oficina de la presidencia, la misma donde se le realizó la cámara oculta.

Damián Ayude, nuevo DT de San Lorenzo

“Yo no seré su secretario si Moretti decide volver. Y si quiere hacerlo, que lo haga, veremos cómo responde la gente”, expresó Martin Cigna, secretario de San Lorenzo, en diálogo con Radio La Red, antes del polémico duelo por la Copa Argentina del pasado sábado, ante Tigre, en el que el Ciclón se sintió perjudicado por la sede, el arbitraje y el desarrollo del partido. Aunque ningún dirigente habló públicamente tras la derrota.

¿Es el único dirigente que se iría? ¿Dejan su cargo o dejan San Lorenzo? Son todas preguntas válidas pero cuya única respuesta la tiene el tiempo, aunque algunas voces aparecieron en las últimas horas: el propio Lopardo, harto de la situación sin definir, habló con el medio partidario San Lorenzo Primero y expresó: “Si Moretti vuelve, me voy de la comisión directiva” y horas más tarde, en La Cicloneta, dijo: ​“Llegó el momento. Ante esta indefinición, yo creo que la semana me puedo llegar a ir y renunciar. Tuve una conversación con Moretti, se lo expliqué, lo entendió y le pedí definiciones. No sé puede seguir así, esto le hace muy mal a San Lorenzo”.

Más allá de estas palabras, según pudo saber LA NACION, no hay unanimidad para dejar los cargos ante un posible regreso de Moretti: “Esto debería terminar con una acefalía. Varios trabajamos para eso”, le confiaron a este medio algunos integrantes del oficialismo. Inclusive, Andrés Terzano, hombre fuerte en la campaña y en el armado de Boedo En Acción y vicepresidente segundo de la institución, también habló en La Cicloneta y dijo: “Desde Somos San Lorenzo (NdeR: su agrupación) no estamos de acuerdo en que vuelva Moretti, pero si vuelve veremos…”.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia recibió la semana pasada a Julio Lopardo, presidente en ejercicio de San Lorenzo @tapiachiqui

El Nuevo Gasómetro puede ser este jueves nuevamente un Cabildo abierto, con el hincha expresándose otra vez ante este fantasma que sobrevuela Boedo y que mantiene en vilo al club. Entre otras cosas, hay que llamar a una reunión de comisión directiva (la última fue el 8 de mayo de este año para que asumiera Lopardo) y llamar a una asamblea de representantes para aprobar, entre varios puntos, los dos últimos balances.

Como si todo eso fuera poco, Marcelo Tinelli intimó a San Lorenzo. El expresidente dejó una garantía en el club de 1.100.000 dólares y su obra social le embarga las cuentas por una transacción de 2019. Ante este panorama, según supo LA NACION al comunicarse con el empresario, le pide a la institución que le cancele la deuda a la aseguradora, ya que eso le acarrea otros problemas financieros. Tinelli aseguró que no va a ejecutar el mutuo ni pedir la quiebra, pero solicita el pago: “Apenas se autorice, no quiero la plata, sino que vaya directo a Galeno”.

¿Qué pasará este viernes? ¿Volverá Moretti? ¿Renunciarán los dirigentes? ¿Qué hará el público azulgrana? ¿Habrá una nueva manifestación en la avenida La Plata como hace algunas semanas? Todas preguntas que, por el bien de San Lorenzo, deberán quedar respondidas más pronto que tarde.