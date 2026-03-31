Acusaron a Marcelo Moretti de ofrecerle US$40.000 al testigo de una causa a cambio de un falso testimonio

El expresidente de San Lorenzo Marcelo Moretti fue acusado de haberle ofrecido US$40.000 a un testigo para que cambie su testimonio en el marco de la investigación en su contra por recibir dinero para fichar en las inferiores del club al hijo de una empresaria de medios de La Plata. La información la difundió Canal 9 el lunes por la noche, en un informe realizado con una nueva cámara oculta, en el que se escucharía al exdirigente en una llamada negociando el ofrecimiento.

Los nuevos videos fueron presentados en Telenueve Denuncia por el periodista Tomás Méndez. En el programa aseguran que Moretti llamó a la misma persona que había grabado la primera cámara oculta y le ofreció hasta US$40.000 a cambio de que modifique su versión ante la Justicia. Esta persona sería Alex Rojas, el chofer de la empresaria de La Plata, que grabó aquellas imágenes con unos anteojos especiales en mayo de 2024.

La oferta del expresidente surge a raíz de la denuncia por extorsión que le presentó a este testigo. Para desestimar la presentación judicial, Moretti habría puesto a disposición darle dinero y proveerle abogados si cambiaba su declaración.

El informe que presentó Canal 9 contra Moretti

Además del video donde se escucha el presunto intercambio, en el programa mostraron los supuestos pagarés que el exfuncionario le dio a Rojas y aseguraron que este les acercó toda la información y los documentos.

“¿Este muerto todo, no? Sí, este año va a ser terrible. Está todo parado. Bueno, ¿te llamó [en referencia a una persona cuya identidad fue ocultada]?“, comienzan las grabaciones que difundió el programa, en las que, en primer lugar, se filma a un celular en una llamada con un contacto agendado como ”Marcelo Moretti".

“Escuchame, nosotros hicimos la denuncia por lo que habíamos hablado la otra vez, ¿te acordás?“, le dice Moretti y se corta la llamada, aunque luego lo habría llamado nuevamente desde otro dispositivo: ”No sé qué pasa con ese teléfono que anda mal. No sé si está pinchado. Agendate este cualquier cosa. Escuchame, la semana que viene hay comisión directiva y, si Dios quiere, ya me consolido de vuelta. Esto va a ser jodido porque el juez medio el OK pero tengo que tener comisión directiva. No puedo hacer nada, imaginate que no puedo vender a [Jhohan] Romaña. Tengo un tipo que quiere poner 4 palos y no lo puedo vender porque no tengo firma".

Luego, Moretti procede a explicarle que la denuncia que realizó fue por extorsión por dichos del testigo y aclaró: “Esto lo hacemos para protegernos los dos”. “Yo no quiero tampoco una causa de onda, ¿entendés?“, responde el hombre en el video, a lo que el empresario agrega: ”No, vos no tenés antecedentes, entonces tenemos que llegar a un acuerdo“.

“Si yo tengo que decir la verdad, tengo que decir todo. Si me llegan a llamar de tu caso, yo tengo que decir cómo fue, que ella te pagó por el pibe y todo eso”, sigue el testigo y Moretti replica: “Pará, yo pongo el abogado. El fiscal de mi causa no te va a llamar a declarar. Y a mí Cachorro me dio una guita, me dijo ‘estoy saliendo con esta vieja’ [en relación a la madre que le habría dado los fajos] que te va a dar una guita y tiene al hijo jugando”.

La primera cámara oculta fue difundida en abril de 2025 Captura LN+

Acto seguido, el testigo exige que no quiere meterse en la letra chica de los supuestos arreglos y contesta: “Lo que vos hiciste con Cachorro no lo quiero ni ver, ese tema no me interesa. Yo estuve y Francisco cometió el error de hacer escuchar todos tus audios pidiendo la plata para que el pibe juegue. Ese es el error que vos tuviste con Francisco, que es un boludo, porque si vos lo tenías al lado tuyo, te tenía que cuidar”.

En ese momento, Moretti llama a evitar reveses en la causa y le pide “estar juntos”. “Si vos me grabás y yo te grabo a vos, estamos al horno. Somos unos pelotudos. Es una boludez, tenemos que ser inteligentes”, declara.

“Yo no quiero tener una causa de onda. No quiero hacerme cargo de una extorsión que supuestamente te hizo ella. De mi parte no me interesa porque yo tengo pruebas en contra de todos”, insiste el testigo.

En tanto, Moretti cierra: “No porque vamos a llegar a un abreviado o mejor, porque vos no tenés antecedentes. Yo te voy a poner el abogado para que vos estés tranquilo. Aparte es un abogado de la puta madre [Gastón] Marano. Ni siquiera te sentás. Te presentás a derecho, hacés un escrito y después llegamos a un acuerdo vos y yo. Me pagás 500 mil pesos ponele, pero es mentira, no me pagás nada. Una idiotez y listo. Y con ese acuerdo yo pido la nulidad de todo lo actuado y entonces se cae toda la causa y quedamos bien. Para que me echen de San Lorenzo yo tengo que estar en cana y por esto no lo voy a estar”.

Después, en el programa difundieron otro audio -esta vez sin video- en el que mostraron otra presunta conversación entre Moretti y el testigo, en la que el expresidente le habría consultado si Méndez contaba con alguna otra prueba además de la primera cámara oculta. “¿No firmaste nada, no? Mirá que por falso testimonio vamos a caer nosotros dos. ¿No puedo agregar otras cosas al video, no?“, se escucha.

La última noticia oficial sobre Moretti databa del 23 de diciembre de 2025, cuando la Justicia -con un dictamen- le terminó de cerrar los caminos para que pudiera mantener el poder. Fue cuando el Juzgado Civil número 51 rechazó la medida cautelar que había presentado Moretti con el objetivo de dejar sin efecto la acefalía en San Lorenzo y todo lo que se decidió luego de ese dictamen con la Asamblea.