30 de marzo de 2020 • 11:32

Recurrió al fútbol para explicar qué hace cuando lo asalta la duda. En diálogo con los periodistas Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenembaum , en Radio con Vos , el presidente Alberto Fernández habló sobre la si tuación del país con respeto al coronavirus, el contexto internacional y la mirada de los distintos mandatarios e invocó a Néstor Gorosito , que fue entrenador de Argentinos Juniors , club del que es hincha el presidente. Así, uso "El Teorema de Gorosito" para explicar cómo sobrelleva los momentos de incertidumbre ante esta crisis por el Covid-19.

-¿No le entra la duda si va a funcionar todo esto?

-Todos los días, todos los días. Pero sabés qué pasa... Somos todos futboleros los que estamos charlando. Uno de Estudiantes, uno de Central, y otro de Argentinos Juniors... Bueno, vos me preguntás si me entra la duda sobre lo que estamos haciendo y yo te digo que ahí aplico lo que llamo el " teorema de Gorosito" : un gran jugador de River y fue técnico de Argentinos Juniors.

Alberto Fernández fue muy concreto en su explicación en qué consiste esa idea del entrenador de Tigre. Y se remontó a la época en la que Argentinos estaba en la zona del descenso: "En el equipos estaba Caruso Lombardi y a mí no me gustaba cómo jugaba Argentinos porque era un juego muy especulativo y a los hinchas de Argentinos nos gusta ver jugar bien a nuestros equipos. No nos ponemos contentos con los equipos de fuerza y lo hacemos con los que juegan bien al fútbol. Admito que en la época de Caruso estábamos peleando el descenso, pero el equipo era muy especulativo. Todos los tipos agarraban la pelota y tiran un centro para ver si Delorte (Alejandro), que era un nueve que teníamos que venía de Bahía Blanca, metía un cabezazo y hacía un gol. Y la verdad que me enojé tanto que dejé de ir a la cancha".

Y continuó: "Cuando lo nombran a Gorosito, el presidente me invita a comer con el técnico. En esa cena le cuenta que yo había dejado de ir a la cancha porque no me gustaba el equipo. Y le digo a Gorosito que me parecía que un hincha de Argentinos no podía ver jugar a su equipo con tanta especulación, que nos gusta el fútbol lindo, que nos gusta arriesgar, nos gusta atacar y que el fútbol especulativo es muy dañino. Y entonces me contestó Gorosito : 'Es que es un error especular. Porque tenés muchas más posibilidades de que te salgan las cosas bien si intentás jugar bien'. Yo desde ese día agarré el "teorema de Gorosito" . Si hacés las cosas bien, tenés muchas más posibilidades que te vaya bien".

Lejos de quedarse allí, el presidente cerró su idea: "Qué es lo que yo siento cuando me asalta la duda, que esa era tu pregunta Ernesto (Tenembaum), estoy aplicando el "teorema de Gorosito", estoy haciendo lo que me dicen que debo hacer bien para que las cosas salgan bien. Entonces, tenemos confianza que si seguimos haciendo las cosas bien los daños serán menores".