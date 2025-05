El presidente de San Lorenzo defendió y criticó a Miguel Russo por su renunica para asumir en Boca

Miguel Ángel Russo será el entrenador de Boca. A pesar de que no se oficializó, el DT de 69 años comenzará su tercer ciclo en el club xeneize. En el medio de este contexto está San Lorenzo, equipo al que Russo dirigió hasta el último domingo, un día antes de presentar su renuncia. Julio Lopardo, actual presidente provisional del Ciclón: dijo que le preguntó si iba a irse y el director técnico le respondió que no. Más allá de eso, el dirigente bromeó respecto al futuro reemplazante de Russo.

A la salida del Nuevo Gasómetro, ante varios periodistas, Leopardo, que ocupa el cargo durante la licencia de Marcelo Moretti (implicado en un presunto cohecho), respondió cómo recibió la novedad de la salida del DT, “Nada. Normal. Decidió irse. No me molestó. Tiene todo su derecho. Me dijo que dejaba el cargo y hoy vino a despedirse del plantel”.

Russo dirigió al Ciclo durante 30 partidos desde octubre pasado; su contrato regía hasta fin de año. X

Luego fue consultado sobre si la institución recibirá un resarcimiento económico debido a que el futuro trabajo del preparador será en Boca. “Para mí lo de Boca es versiones todavía. Vamos a esperar qué pasa. Luego será un tema de los abogados”, expresó Lopardo, que se permitió un chiste sobre el sustituto del DT: “Me gusta [Josep] Guardiola. [Diego] Simeone también me gusta mucho”. Ya en serio, manifestó: “El plantel ahora se va de vacaciones. Vamos a terminar con esta etapa y después vamos a ver. No hay nombres para el sucesor. Nosotros volvemos a jugar el 1 de julio”.

Al directivo no le gustó cómo se manejó a fines de la semana pasada la noticia de una supuesta salida de Russo de San Lorenzo, máxime en las vísperas de la semifinal del Torneo Apertura frente a Platense: “No sé si va a Boca. Me molestaron las versiones, pero no sé si se va a Boca”, dijo. Y hasta en cierta manera defendió a Russo: “El viernes le pregunté si se iba a Boca y me dijo que no, que no había hablado. A Miguel hay que creerle”.

Consultado sobre qué sentiría sobre si terminaría viendo a Russo en un entrenamiento inmediato de Boca, afirmó: “Que le vaya bien. Me parece que ahí me voy a dar cuenta de que no me dijo la verdad, y lo lamento por él porque es un hombre de una trayectoria impecable: que pase esto a esta altura de la vida no es bueno. Él se fue porque quiso irse”.

Vale recordar que este lunes a la tarde-noche Russo se reunió con Lopardo y le presentó la renuncia. Después de varios minutos de charla, el entrenador terminó acordando la desvinculación, ya que tenía contrato hasta fin de año con el club de Boedo.

Por otro lado, el encuentro con los periodistas incluyó un tema por fuera de Russo: la presencia de Moretti en el estadio en el partido de San Lorenzo contra Platense. “Acá no me sorprende nada”, enunció Lopardo, molesto. Vale destacar que el extitular azulgrana está de licencia debido a que está involucrado en un presunto acto de corrupción, captado en un video.