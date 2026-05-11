Eduardo Coudet sugirió la unidad entre la gente y los jugadores, pero admitió: “Ganando se hacen más fácil estos días”

“Vamos a llegar bien a los playoffs, completos. Tenemos argumentos porque esto es River y tenemos que pelear. Tenemos que hacer un vuelco de 180 grados”, había dicho Eduardo Coudet una semana atrás, al caer con Atlético Tucumán por la última fecha de la zona regular del torneo Apertura. En la dramática clasificación ante San Lorenzo, en la que tuvo un hombre más durante 90 minutos, el grito del empate in extremis en el suplementario y una tanda de penales en la que pisó la cornisa tres veces, lo que más se haya visto, quizás, haya sido la segunda oración de la declaración. Ser River.

No hubo un cambio drástico en su equipo ni se lo vio entero, incluso, con las titularidades de Fausto Vera y Sebastián Driussi, las bajas que admitió haber sentido en los anteriores partidos pálidos. Sin embargo, su semblante con sonrisa expuso el alivio después de una noche que pasó de los insultos del público millonario a la alegría monumental.

A Eduardo Coudet se le hizo complicado analizar la clasificación "por tantas emociones", pero concluyó: "No merecíamos irnos hoy". Gonzalo Colini - La Nación

Coudet es tan particular que, ya dispuesto a dar la conferencia de prensa, su tono y sus gestos (mucho más arriba que aquel día) desnudaron su ánimo a la hora de intentar hacer el análisis: “Mirá, a veces, es medio difícil lo que me pedís, con tantas emociones. Fueron tres tiros al arco de San Lorenzo y dos goles. Es como que decís ‘uff, todo cuesta, ¿no?’“, comenzó refiriéndose a una noche cuesta arriba por el trabajo de un rival que se quedó temprano con diez hombres, a los 30 minutos, y aun así consiguió dos veces estar en ventaja.

“Es difícil generar mucho fútbol contra un equipo con diez, con el bloque muy bajo pero bien armado. Los equipos se defienden bien. Nosotros jugamos con un hombre menos en la Sudamericana desde los dos minutos y empatamos. Quiere decir que si te replegás, tácticamente trabajás bien y ocupás bien los espacios, es difícil para el rival”, reflexionó. Y se sinceró en el material de su plantel: “La realidad es que no tenemos el distinto, el desequilibrante que se va a sacar dos tipos de encima, pero los demás tampoco".

Si Eduardo Coudet suele ser un personaje intenso, este River lo está haciendo sufrir de más: "Le dimos demasiada emoción, pa' mi gusto, a los penales, ja", dijo, entre la preocupación y la soltura. Gonzalo Colini - La Nación

“Parecía que no quería entrar, pero entró la última. Después le dimos demasiada emoción, pa’ mi gusto, a los penales, ja”, agregó, con su humor inconfundible. Luego, completó: “El primer tiempo fue muy bueno. 11 contra 11 estábamos circulando bien, podríamos haber hecho goles. Lo fuimos a buscar con condicionamientos físicos. Empatamos y, en el alargue, tuvimos que buscarlo otra vez... Más allá del análisis, vamos a ver todas las cosas positivas”.

Sobre el malhumor de la gente, mantuvo su postura de la normalidad y hasta, en cierta parte, la agradece: “La exigencia nos va a hacer mejores. Es River. Estamos donde estamos y nos gusta. Lo que quiere ver el hincha es lo que queremos ver todos. Hay que estar más juntos que nunca, tenemos que ser conscientes. El mensaje es de unidad”, sugirió el entrenador, de 51 años. Y adhirió: “Lo más importante es que se fueron contentos. De la exigencia a la alegría total, me gustó eso. Me gratifica“.

El festejo de River tras la clasificación, con la euforia del entrenador y el pedido de ir a aplaudir a la gente: la noche del domingo tuvo un intenso tire y afloje, entre el enojo y la alegría. Marcelo Endelli - Getty Images South America

“La gente nos acompaña mucho y se hace sentir. A veces, nos cuesta un poco poder retribuirlo. Parece que va a venir torcida la cosa, pero logramos enderezarla. El otro día me dieron el dato de que el equipo no revertía situaciones: hoy fuimos a buscarlo hasta la última y tuvimos premio. El fútbol es así. Cuando la cosa viene media cruzada, pero estás convencido y vas... Creo que eso pasa con nosotros. Creo que hay que resaltar que los muchachos no bajaron nunca los brazos”, concluyó sobre el estado futbolístico de su equipo. “No existe la justicia en esto, pero no merecíamos irnos hoy por la cantidad de situaciones que generamos”, sentenció.

Cuando le quisieron hablar de las actuaciones de Marcos Acuña, que anotó el 1-1, aseguró que “la satisfacción más grande sería el reconocimento para todos, vamos a buscar lo grupal”, aunque Santiago Beltrán fue la excepción: “Es un arquero de equipo grande. Sacó las que pudo sacar y después los penales”.

Coudet dejó la conferencia de prensa aliviado: “Ganando se hace más fácil llevar estos días”.