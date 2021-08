El primer 9 del nuevo Boca de Sebastián Battaglia: Luis Vázquez, el delantero serio que tiene como espejo a Robert Lewandowski

Este sábado será el día del debut de Sebastián Battaglia como nuevo entrenador de Boca y sucesor de Miguel Ángel Russo . Si bien tiene el peso de estrenarse con la necesidad de que el equipo consiga sus primeros tres puntos en el Torneo 2021, frente a Patronato, desde las 20.15 en la Bombonera, también se trata de una primera prueba del equipo a proyectar. De hecho, en el transcurso de la semana fue probando lógicas variantes, pero hubo un puesto y un nombre que mantuvo de principio a fin y, por ende, sería titular: el juvenil Luis Vázquez cumplirá el rol de Nº 9 tan reclamado desde fuera del mundo interno del club.

Evidentemente, y aunque en su presentación Battaglia no quiso meterse en las decisiones de Russo, la primera conclusión que saca es que es necesario introducir a un centrodelantero que viva del gol para mejorar a un equipo que –justamente– hasta el domingo pasado no sólo no convertía, sino que tampoco remataba demasiado al arco contrario.

El debut como titular, ante Claypole

En su plantel hay únicamente dos referentes de área: con el refuerzo Nicolás Orsini lesionado (se recupera de una sinovitis, según marcó el parte médico oficial), el entrenador no quiere improvisar nada y sí confiar en el chico, de 20 años, que tanto conoce por haberlo dirigido en el último año y medio en la Reserva que dejó hace unos días para hacerse cargo del plantel profesional.

Los hinchas se cansaron de reclamar la aparición de un ‘9’, tanto en el pasado mercado de pases (sin éxito para el Consejo de Fútbol de contratar a una figura en ese puesto) como en los días de un semestre empezado. No obstante, Russo sólo optó por la dupla Briasco-Pavón o el trío junto a Sebastián Villa, antes de que el colombiano se revelara y no quisiera entrenarse ni jugar en Boca hace varias semanas, presionando para ser vendido a Bélgica.

Los últimos rumores se posaron sobre el aparente poco gusto del ex técnico sobre el estilo “Tanque” que tiene Vázquez. Y las posibilidades que le brindó pueden dar cierta razón: apenas tres encuentros de titular y 56 minutos repartidos en seis partidos.

Así juega Vázquez

Por eso, es una posibilidad de oro para el joven nacido en Recreo, Santa Fe. De esas que no hay que dejar pasar para evitar quedar –otra vez- en el olvido. Quizás, no sea el caso por tener al mando a un entrenador que sabe lo que puede darle. El destino de un nuevo comienzo lo deposita nada menos que ante Patronato, la camiseta que vistió (y hasta llegó a debutar por Copa Argentina) previa transferencia a Boca , en la gestión de Daniel Angelici: Oscar Rehengardt lo observó varios meses y, cuando vio su potencial, le advirtió a Nicolás Burdisso que se anticipara a otros clubes (entre ellos River) y fuera a buscarlo a Paraná.

Así, a mediados de 2019, el ex director deportivo confió en la mirada del anterior coordinador de inferiores y lo incorporó por 600 mil dólares (60% del pase), en una clara apuesta a futuro. Es prematuro decir que eso se pondrá en práctica a partir de esta noche, pero sí es una realidad que la aparente intención del ex volante central tiene que ver con que el atacante se pueda mostrar más seguido.

Luis Vazquez Salta por el balón durante el encuentro entre Boca Juniors y Argentinos Juniors por el Torneo Liga Profesional 2021 en el Estadio Alberto J. Armando el 8 de agosto de 2021 en Buenos Aires, Argentina. Manuel Cortina

Y entusiasma en la parcialidad boquense, sobre todo observando las estadísticas del último Torneo de Reserva: 14 goles en diez compromisos de un certamen en el que ese Boca de Battaglia terminó subcampeón por caer en la final ante Sarmiento, de Junín, pese al letal cabezazo de Vázquez que abrió el marcador en la cancha de Banfield. De hecho, ese promedio de 1,4 goles por partido no lo supo lograr ni el mítico Martín Palermo durante su mejor momento en la institución.

El grandote Vázquez tiene como espejo al polaco Robert Lewandowski, el rompe redes del fútbol alemán, y advierte que -siempre que puede- mira los encuentros disputados por su club, Bayern: así intenta aprender sus movimientos dentro y fuera del área. Algunos de los chicos que conviven con él, sostienen que mantiene un semblante muy serio cuando pisa el campo y, si se agrega su importancia en la red rival, se entiende por qué fue varias veces capitán, decidido por el propio Battaglia.

El camino lo tiene asegurado: a mediados de abril pasado, el Consejo de Fútbol decidió renovar su vínculo hasta 2025, luego de su debut por Copa Libertadores (unos minutos ante The Strongest, en La Paz) y un póker de tantos a la Reserva de Huracán, con el que llamó más que nunca la atención.

Goles de derecha (su pie hábil), zurda, cabeza o penales potentes. El ‘9’ elegido en medio de la falta de figuras en la delantera y falencias para poder convertir. El primer ‘9’ de Sebastián Battaglia en Boca.