El próximo rival de Lionel Messi que hará todo por quedarse con su camiseta de Inter Miami: “Rompo el vestuario”

Cada vez falta menos para que Lionel Messi entre en la cancha por primera vez como jugador de Inter Miami. Después de aquella sorprendente noticia que comunicó en una entrevista con Marca y Mundo Deportivo a principios de junio, el número 10 oficializó su llegada la semana pasada, y el domingo fue presentado junto a su compañero Sergio Busquets en un evento lleno de celebridades que le dieron la bienvenida a la MLS estadounidense. Pero con la liga en un impasse, el debut oficial se dará este viernes, desde las 21 de nuestro país, por otro torneo, la Leagues Cup, con un choque frente a Cruz Azul, de México.

Aunque las informaciones iniciales indican que Gerardo Martino arrancaría el partido con la Pulga en el banco de suplentes, se espera que de todos modos sume minutos para ponerse a tono con el resto de sus compañeros, que arrastran una muy pobre campaña en el torneo de la MLS. Y la ocasión produce ilusión y tensión al mismo tiempo, entre algunos de los compatriotas que enfrentarán al capitán argentino, Augusto Lotti y Carlos Rotondi. Ambos irán al final del encuentro por un trofeo singular: la camiseta rosada con la número 10.

Messi posa junto a los dirigentes del club, entre ellos David Beckham, con su nueva camiseta de Inter Miami, el premio que buscarán Rotondi y Lotti

En particular, el exdelantero de Defensa y Justicia afirmó que tiene un argumento que considera suficientemente sólido para justificar sus “merecimientos” para recibir la camiseta de Messi: “Soy argentino y de Newell’s, ahí ya tengo dos puntitos a favor me parece”, aseguró Rotondi, surgido de la Lepra, en diálogo con TNT Sports.

Luego contó sus sensaciones acerca de la ocasión que se avecina: “Tengo mucha ansiedad, muchas ganas de que arranque el partido. Obviamente, en lo primero que pienso es en poder hacer las cosas bien, en ayudar al equipo y conseguir los tres puntos, y si después del partido puedo conseguir la foto con Leo es un sueño cumplido”.

"Le diría: 'Leo, soy argentino y soy de Newell's' y así espero conseguir una foto" 😅



Carlos Rotondi, delantero del Cruz Azul, que enfrentará al Inter Miami de Messi el viernes por la Leagues Cup 🏆⁣#TNTFútbol pic.twitter.com/vSZJIChGX1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 18, 2023

Sin embargo, en otra entrevista con el programa de YouTube Son Aviones, el delantero tomó un tono mucho más desafiante a la hora de abordar el mismo tema, que empezó cuando hizo una revelación acerca de algunas charlas que ya mantuvieron él y Lotti con sus compañeros del conjunto mexicano: “Estamos los dos tratando de ir por algún lado para tener apalabrado algo, sino vamos a salir perdiendo”, reveló Rotondi, que posteriormente dijo que no tiene siquiera contemplada la posibilidad de que no consiga la casaca: “Yo creo que si alguien me saca la camiseta, rompo el vestuario directamente. No hay vuelta atrás”.

El propio Lotti, de pasado en Racing, Unión y Atlético Tucumán, intervino en el medio de la conversación en los comentarios en vivo, donde en tono jocoso calificó a su compatriota de “vendehumo”. Pero Rotondi no se calmó, sino que redobló la apuesta: “Tiene mucho odio adentro, entonces se quiere descargar conmigo”, contraatacó el cordobés, que por otra parte destacó que varios de sus amigos se hicieron eco de la ocasión de enfrentar a alguien como Messi en la previa del partido: “Desde que se dio que iba a debutar con nosotros me empezaron a llegar muchos mensajes, más que nada de mis amigos de Río Cuarto”.

🇲🇽🇺🇸 Cruz Azul enfrentará al Inter Miami de Leo Messi este viernes y Rodo Rotondi nos dejó más que claro su deseo de quedarse con la 10 del argentino.



😂 ¿Su máximo competidor? Augusto Lotti, quien ya tiró un contundente mensaje en nuestro chat para Rodo. pic.twitter.com/36cZ7vasKu — Son Aviones (@son_aviones) July 19, 2023

El debut de Messi llegará este viernes desde las 21 hora argentina, y lo hará como local en el estadio DRV PNK de su nuevo equipo, ubicado en Fort Lauderdale. Cuatro días más tarde se medirá en el mismo lugar y desde las 20.30 ante Atlanta United, en lo que será su último partido de la etapa de grupos de la Leagues Cup, un torneo en el que participan los 29 clubes de la MLS y los 20 de la Liga MX. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia en la que ya esperan los dos campeones defensores de ambas ligas, Los Angeles FC y Pachuca, y a partir de ahí se disputará todo por eliminación directa.

