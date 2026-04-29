En qué canal pasan Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana 2026 hoy

Racing Club se presenta ante Caracas este miércoles desde las 19 (hora argentina) en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos clubes nunca se enfrentaron oficialmente, por lo que inauguran el historial entre sí.

La previa de Caracas vs. Racing

El conjunto venezolano está invicto en el certamen continental a raíz de un empate conseguido ante Botafogo y un triunfo ante Independiente de Bolivia 1 a 0. Así, es escolta de los brasileños con cuatro puntos y tiene ante sí una gran ocasión de alcanzar en la cima al Fogão -el martes le ganó 3 a 0 a Independiente- y, sobre todo, dejar muy atrás a su rival de turno con una ronda por delante.

Pero el club de la capital de Venezuela no atraviesa un gran presente deportivo. Días atrás renunció el entrenador Fernando Aristeguieta por los malos resultados en la competencia doméstica y ante la Academia estará a cargo Henry Meléndez.

Racing necesita sumar para no complicar sus chances de clasificarse a los cruces de la Copa Sudamericana JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

El elenco de Gustavo Costas, en tanto, afronta el partido con la imperiosa necesidad de ganar en medio de una crisis de resultados que hacen tambalear al DT. Hace cuatro encuentros que no gana incluyendo también el Torneo Apertura, en el que en la última jornada igualó ante Barracas Central y comprometió seriamente su clasificación a octavos de final.

En la Sudamericana, campeonato que ganó en 2024, Racing acumula una victoria ante Independiente de Bolivia y una caída con Botafogo, por lo que suma tres puntos. El plantel viajó al norte de Sudamérica sin Santiago Sosa y Adrián Martínez, dos de sus principales figuras que acarrean diferentes lesiones.

Posibles formaciones

Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; y Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez.

Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; y Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny y Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.81 contra 5.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.60.