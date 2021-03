Sebastián Domínguez chicaneó al "Pollo" Vignolo

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, chicaneó a su compañero de programa, el conductor "Pollo" Vignolo, con relación a las vacaciones y los beneficios laborales que tienen cada uno de los participantes del envío.

Primero, fue el propio Vignolo quien blanqueó al aire que el periodista Federico Bulos tiene pensado tomarse "unos días" de vacaciones. "No puedo hacer declaraciones", respondió Bulos ante la mención del animador acerca del tema.

Acto seguido, intervino Domínguez, quien reclamó que hasta el momento no tuvo descanso en el trabajo: "A mí lo que me durmieron, porque yo no tuve vacaciones. (...) Acá, los que se van de vacaciones desaparecen una semanita, dos semanas", vociferó el exdefensor.

Por su parte, el animador del programa dijo: "Yo, si un día no me ves acá, llamá al 911", lo cual generó la inmediata reacción de Domínguez, quien le espetó a su compañero: "Y sí, con lo que cobrás".

Luego de las risas del resto de los periodistas del programa, Oscar Ruggeri reveló que ese tipo de reclamos también se escuchan en los vestuarios de fútbol. En tanto, Vignolo se mantenia impávido por el comentario de Domínguez, hasta que lanzó: "Hago la que me dijo el psciólogo: cuento hasta 10".

Por último, ya cuando Vignolo parecía que iba a dejar pasar la chicana de su compañero y cerraría el programa, decidió casi en voz baja responderle al exfutbolista, con un recuerdo de su época de jugador: "Mucho menos que en Vélez y no ganaron la copa" (NdeR: Domínguez jugó 6 años en "El Fortín" y llegó a las semifinales de la Libertadores en 2011).