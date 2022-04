El regreso: Novak Djokovic vuelve en el Masters 1000 de Montecarlo (pero antes, hizo jueguitos con Neymar)

Montecarlo es el tercer Masters 1000 de la temporada. El certamen sobre polvo de ladrillo -mágico, desde todos los órdenes- obtenido por Guillermo Vilas en 1976 y 1982, también logrado por Alberto Mancini en 1989 y por Guillermo Coria en 2004, marcará el regreso del serbio Novak Djokovic al tour.

El número 1 del mundo, que solo disputó un certamen en la actual temporada (cayó en los cuartos de final de Dubai), es el máximo cabeza de serie. En la segunda rueda jugará este martes contra el español Alejandro Davidovich Fokina (45°), que batió por 7-5 y 6-3 al estadounidense Marcos Girón (53°).

En el partido que todos esperan, Nole podría cruzarse con Carlos Alcaraz (español, de 18 años, reciente ganador del Masters 1000 de Madrid) en los cuartos de final.

Nole, a todo ritmo, en la recta final para su vuelta al court Julian Finney - Getty Images Europe

Este lunes, Djokovic comenzó su semana 365 en la cima del ranking ATP, ampliando su propio récord. El jugador balcánico, de 34 años levantó el título de Montecarlo en 2013 y 2015 (casi siempre, a la sombra de Rafael Nadal) y tiene un récord de 35 triunfos y 12 derrotas en Mónaco.

El serbio, presente en el Principado, donde reside una gran parte del año, conserva su trono de número uno mundial, delante del ruso Daniil Medvedev, cuya ausencia debido a una hernia podría durar de uno a dos meses, lo que le hará probablemente perderse Roland Garros, la cita final sobre polvo de ladrillo. En Mónaco, otros dos miembros del Top 10 están ausentes por lesión al igual que Medvedev: Rafael Nadal y Matteo Berrettini.

Risas y jueguitos

Antes del regreso del año, Nole se divirtió con Neymar y Marco Verrati, en un alto de las prácticas en Montecarlo. Las figuras de PSG se entretuvieron con una pelota de tenis gigante y ensayaron jueguitos con el serbio. Con la pierna izquierda, intentó sin demasiado éxito los clásicos jueguitos futboleros, entre risas.

No es el primer acercamiento de Djokovic al fútbol, ni mucho menos. Hace nueve años, en ocasión de la gira de despedida por el retiro de David Nalbandian, llegó a nuestro país para disputar una exhibición junto a Rafael Nadal. Todo salió a la perfección en un improvisado court levantando en Palermo, pero luego acudió a la Bombonera para presenciar un partido entre Boca y All Boys, y durante el entretiempo, junto con Nadal, fue invitado a una competencia de penales dentro del campo de juego. Los dos se calzaron la camiseta de Boca con el 10 en la espalda frente a “La 12″. La hinchada xeneize aplaudió al español y recordó que, a su llegada, Nole había contado de su simpatía por San Lorenzo: esa infidencia le generó varias silbatinas de parte de la hinchada de Boca.

Otra postal futbolera de Djokovic: junto a Nadal, en la Bombonera, en noviembre de 2013; esa tarde se llevó una silbatina de los hinchas de Boca... FABIAN MARELLI

Tras casi dos meses de inactividad, y con un puñado de partidos en poco más de tres meses, el serbio sabe que todas las miradas se posarán sobre su figura, aún más que antes de la pandemia. “Estoy probando mi motor y construyendo mi juego. Me tomará un tiempo y algunos partidos para entrar en ritmo y encontrar el nivel competitivo que necesito. Roland Garros es el objetivo final en la temporada de polvo de ladrillo”, advirtió. Sin Nadal en el Principado, su candidatura al título es natural, más allá de la falta de competencia.

Es el único top 100 que no está vacunado contra el Covid-19, motivo por el fue deportado a fines de enero de Australia (no actuó en el Grand Slam en Melbourne, en donde es el rey), y se perdió los Masters 1000 de Indian Wells y Miami al no tener permitido el acceso por la misma razón a los Estados Unidos. Su postura provocó uno de los escándalos más grandes de la historia reciente del tenis. Pero, al mismo tiempo, se mantuvo fiel a su decisión personal, aun a costa de perderse varias citas importantes.