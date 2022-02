Novak Djokovic cayó en Dubai y cedió el número 1 del ranking ATP a Daniil Medvedev

Después de pasar más de tres años ininterrumpidamente en la cima del ranking ATP, Novak Djokovic dejó de ser el número uno del mundo. Lo condenó su derrota en el ATP 500 de Dubai, a manos del checo Jiri Vesely por 6-4 y 7-6 (4), debido a que para mantener su posición debía quedarse con el título y que Daniil Medvedev no ganara el torneo de Acapulco. Pero todo se precipitó a partir de esta derrota del serbio, prematura para los pronósticos, sumada a la influencia que tuvo su falta de actividad en los primeros meses del año a raíz de su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

El serbio estaba disputando su primer torneo del año después del escándalo que protagonizó al no permitirle competir en el Australian Open en enero, por no estar vacunado contra el Covid y había mostrado buenas señales en sus encuentros frente a Musetti y Khachanov, pero no pudo mantener su forma para vencer al número 121 del mundo, que le ganó por segunda vez en su carrera y le cortará su racha récord de 361 semanas como el mejor del mundo.

Con la derrota de Djokovic, Daniil Medvedev alcanzará el puesto número uno del ranking ATP a partir del lunes.

De este modo, a partir del lunes el moscovita se colocará en la cima, convirtiéndose en el 27mo tenista en hacerlo y el primer número uno en no ser parte del Big Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray) desde 2004, cuando el suizo desbancó a Andy Roddick. Además, Medvedev es también el tercer tenista ruso de la historia en alcanzar el puesto, después de que lo logren Yevgeny Kafelnikov en 1999 y Marat Safin al año siguiente.

Por su parte, Medvedev sigue en carrera en el ATP 500 de Acapulco, en el que tendrá que enfrentar este jueves desde las 20 (hora de Argentina) al japonés Yoshihito Nishioka por los cuartos de final del torneo. Cabe destacar que el campeón defensor, Alexander Zverev, fue expulsado por golpear la silla del umpire durante su encuentro en dobles, jugando junto al brasileño Marcelo Melo.

La noticia confirma también el gran presente que vive el ruso en los últimos años. Fue él quien evitó el año pasado que Djokovic se quedara con el primer Grand Slam anual en más de 50 años, arrebatándole el US Open, y continuó sus buenas sensaciones alcanzando la final del Australian Open, aunque en aquella ocasión no pudo con Nadal. Además de aquel US Open, Medvedev también consiguió otros 12 títulos, entre ellos las Finales de ATP en 2020 y la ATP Cup y Copa Davis de 2021.

Mientras tanto, el futuro de Djokovic en el circuito permanece incierto. En este momento está registrado para jugar el Masters 1000 de Indian Wells, pero su ingreso a los Estados Unidos no está garantizado. Tampoco está confirmada su presencia en los Grand Slams de Roland Garros y Wimbledon, de los cuales el serbio es campeón defensor, por lo cual podría seguir perdiendo puntos que lo dejarían más abajo en el top 10 del ranking.