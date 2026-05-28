LA NACION

Memes, reacciones y los mejores tuits por la presentación de la lista de Scaloni para el Mundial 2026

Finalmente, el DT dio a conocer a los 26 nombres que vestirán la camiseta celeste y blanca en la Copa del Mundo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Memes, reacciones y los mejores tuits por la presentación de la lista de Scaloni para el Mundial 2026
Memes, reacciones y los mejores tuits por la presentación de la lista de Scaloni para el Mundial 2026

La larga espera llegó a su fin. Después de barajar todas las opciones, de poner y sacar nombres y evaluar cada caso en particular, finalmente este viernes 29 de marzo, un día antes de la fecha límite, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de los 26 jugadores que representarán a la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si bien había nombres que de antemano estaban confirmados, hubo grandes sorpresas como las presencias de Facundo Medina y José Manuel López y las ausencias de Marcos Acuña y Emiliano Buendía. Como no podía ser de otra manera, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar: mientras algunos celebraron la elección, otros la cuestionaron.

El Mundial 2026 se extenderá desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio y se jugará entre los Estados Unidos, Canadá y México con la participación de 48 seleccionados. La Argentina debutará el 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas por el Grupo J. Su segundo encuentro será el lunes 22 a las 14 frente a Austria y el sábado 27 a las 23 frente a Jordania. Ambos se disputarán en el AT&T Stadium de Dallas.

El video con que Scaloni presentó a los convocados
El video con que Scaloni presentó a los convocados

Tras mucha expectativa, la AFA compartió el esperado video y rápidamente se generó un fuerte debate vinculado a las elecciones de Scaloni para defender el título de campeón del mundo. Por eso, los argentinos no tardaron en reaccionar con divertidos memes que rápidamente se volvieron virales.

Los mejores memes tras conocerse la lista de Lionel Scaloni

Los 26 convocados por Scaloni para defender el título

  • Juan Musso.
  • Leonardo Balerdi.
  • Nicolás Tagliafico.
  • Gonzalo Montiel.
  • Leandro Paredes.
  • Lisandro Martínez.
  • Rodrigo De Paul.
  • Valentín Barco.
  • Julián Álvarez.
  • Lionel Messi.
  • Giovani Lo Celso.
  • Gerónimo Rulli.
  • Cristian Romero.
  • Exequiel Palacios.
  • Nicolás González.
  • Thiago Almada.
  • Giuliano Simeone.
  • Nicolás Paz.
  • Nicolás Otamendi.
  • Alexis Mac Allister.
  • José Manuel López.
  • Lautaro Martínez.
  • Emiliano Martínez.
  • Enzo Fernández.
  • Facundo Medina.
  • Nahuel Molina.
LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Horarios de los Pumas 7s para el Seven de Valladolid
    1

    Horarios de los Pumas 7s para el Seven de Valladolid

  2. Próxima carrera de la F1: cuándo se corre el GP de Mónaco
    2

    Próxima carrera de la F1: cuándo se corre el GP de Mónaco

  3. Anuncian una nueva opción para ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV
    3

    Anuncian una nueva opción para ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV

  4. Una clasificación histórica y cuatro equipos argentinos en los octavos de final, a la espera de Boca
    4

    Copa Libertadores: los cuatro equipos argentinos que se clasificaron a los octavos de final, a la espera de Boca