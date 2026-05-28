Memes, reacciones y los mejores tuits por la presentación de la lista de Scaloni para el Mundial 2026
Finalmente, el DT dio a conocer a los 26 nombres que vestirán la camiseta celeste y blanca en la Copa del Mundo
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La larga espera llegó a su fin. Después de barajar todas las opciones, de poner y sacar nombres y evaluar cada caso en particular, finalmente este viernes 29 de marzo, un día antes de la fecha límite, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de los 26 jugadores que representarán a la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si bien había nombres que de antemano estaban confirmados, hubo grandes sorpresas como las presencias de Facundo Medina y José Manuel López y las ausencias de Marcos Acuña y Emiliano Buendía. Como no podía ser de otra manera, la reacción de los fanáticos no se hizo esperar: mientras algunos celebraron la elección, otros la cuestionaron.
El Mundial 2026 se extenderá desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio y se jugará entre los Estados Unidos, Canadá y México con la participación de 48 seleccionados. La Argentina debutará el 16 de junio a las 22 (hora argentina) frente a Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas por el Grupo J. Su segundo encuentro será el lunes 22 a las 14 frente a Austria y el sábado 27 a las 23 frente a Jordania. Ambos se disputarán en el AT&T Stadium de Dallas.
Tras mucha expectativa, la AFA compartió el esperado video y rápidamente se generó un fuerte debate vinculado a las elecciones de Scaloni para defender el título de campeón del mundo. Por eso, los argentinos no tardaron en reaccionar con divertidos memes que rápidamente se volvieron virales.
Los mejores memes tras conocerse la lista de Lionel Scaloni
rompieron las bolas hasta el hartazgo para tener a garnacho en argentina y lo dejaron afuera de la lista del mundial pic.twitter.com/wBfeZu8iz7— cami 🦋 (@stanleyswhxre) May 28, 2026
miro la lista de convocados de Scaloni y no está Lucas Silva pic.twitter.com/FYjymyLvEC— pato (@patriciolopez__) May 28, 2026
SCALONI SE LLEVA A NICO PAZ Y A EL COLO BARCO pic.twitter.com/OQeYQRW0T9— can ໑̣ ⁸¹⁴³ VOY A VER A LOUIS (@iB3STL0VER) May 28, 2026
Convocó a Lo Celso y no a Buendia pic.twitter.com/nPULOtPcxR https://t.co/scRZEMvHv9— SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) May 28, 2026
estan el colo barco y nico paz // no esta senesi ni buen dia (encima va lo celso) https://t.co/psDuBfVtP4 pic.twitter.com/1ZCsNPqUsg— Yukie (@Yukie2611) May 28, 2026
La muchachada cuando moje Lo Celso en el mundialpic.twitter.com/TahdPSMz2M— frasesbambinopons (@Bambinoponss) May 28, 2026
Lo Celso va al mundial pic.twitter.com/okPnyj7Wgh— Murio Tapia? (@muriotapia) May 28, 2026
Lo Celso cayendo al club de amigos pic.twitter.com/1SYf3bOfMh— Bernalismo 💙❤ (@KobaFCB) May 28, 2026
Lo llevó a Lo Celso. pic.twitter.com/KHSCAaCGdi— De Primera (@DePrimeraa) May 28, 2026
que sabe lo celso de scaloni? pic.twitter.com/8xlB1iinaI— COLAPINTO ARRIBA DEL WILLIAMS CHOCANDO A ROMERO (@orangecatmax) May 28, 2026
Scaloni y Marito en el video. pic.twitter.com/XeOGXZISlK— Augusto Dallachiesa (@augustodallac) May 28, 2026
Scaloni mañana presentando la lista de los jugadores más random que vas a escuchar en tu vida pic.twitter.com/Tn5py2CZy2— Beco (@becosenn) May 28, 2026
Mastantuono y Buendía no están convocados al mundial pic.twitter.com/KtUXcfLqw7— Goku Millonario (@gokumillonario_) May 28, 2026
Lo Celso esta de lástima ahi. Todo por la brujería del Papu Gomez.— Pipo Bronceadito (@La_MambaNegraa) May 28, 2026
Una injusticia que no lo lleven a Buendía.
No estoy de acuerdo. pic.twitter.com/NnDv74Wd82
Buendía después de ver que lo llevan al parapléjico de lo celso y nico gonzalez antes que a él pic.twitter.com/qrAQ9spZ8O— don nico paz 🪄 (@donnicopaz) May 28, 2026
Franco Mastantuono no va al Mundial pic.twitter.com/OJq9hyRqAh— ItzCarlos (@Balatreado) May 28, 2026
Mastantuono mañana a las 6am en las instalaciones del Kansas City pic.twitter.com/i7LFgfZ7KD— Mein_ (@R_SunsetMein_F) May 28, 2026
el FLACO LÓPEZ y no SANTIAGO CASTRO UN TIPO QUE GOLEA EN LA SERIE A HACE 2 AÑOS vayanse a cagar ojalá nos vayamos en 16vos contra uruguay o españa pic.twitter.com/Qy6rBmmbF2— baucha⭐19⭐vi a twice (@bauchaer) May 28, 2026
Los 26 convocados por Scaloni para defender el título
- Juan Musso.
- Leonardo Balerdi.
- Nicolás Tagliafico.
- Gonzalo Montiel.
- Leandro Paredes.
- Lisandro Martínez.
- Rodrigo De Paul.
- Valentín Barco.
- Julián Álvarez.
- Lionel Messi.
- Giovani Lo Celso.
- Gerónimo Rulli.
- Cristian Romero.
- Exequiel Palacios.
- Nicolás González.
- Thiago Almada.
- Giuliano Simeone.
- Nicolás Paz.
- Nicolás Otamendi.
- Alexis Mac Allister.
- José Manuel López.
- Lautaro Martínez.
- Emiliano Martínez.
- Enzo Fernández.
- Facundo Medina.
- Nahuel Molina.
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