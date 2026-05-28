El primer tuit de ‘Chiqui’ Tapia tras la confirmación de la lista: “Allá vamos una vez más”

El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, publicó su primer tuit desde que se dio a conocer la lista de los 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y destacó que los jugadores van a “representar a un país entero con el objetivo de dejar la bandera en lo más alto”.

“Allá vamos una vez más. Con fe, con ilusión y con la enorme responsabilidad de defender el título”, expresó Tapia desde la red social X.

El primer posteo de Tapia tras el anuncio

Visita a la Difunta Correa

Antes, el titular de la AFA había compartido imágenes de su visita a San Juan, donde se reunió con su hermana y visitó a la Difunta Correa.

“Venir a mi querida Provincia de San Juan es reencontrarme con mi hermana, compartir un rato en familia y recordar a mi viejito que descansa en paz; es visitar a la Difunta Correa para agradecerle y pedirle que me siga acompañando en cada paso; es emocionarme hasta las lágrimas”, expresó desde sus redes sociales.

Y reveló el pedido que hizo: “Que este año, el fútbol le vuelva a regalar a todo el pueblo argentino la alegría que tanto desea y merece”.

El posteo de Tapia desde San Juan

El DT Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 futbolistas que disputarán, a partir del 16 de junio, el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Con la presencia estelar de Lionel Messi, el entrenador mantendrá la base del plantel campeón en 2022, sin grandes sorpresas, aunque con la inclusión de algunos jóvenes que tendrán su primera experiencia en una cita de este tipo.

El plazo para entregar la nómina definitiva vencía el 30 de mayo y el técnico trató de aprovechar el máximo tiempo posible para despejar las dudas, con la idea de ajustar los últimos detalles antes del viaje a Estados Unidos y de los dos amistosos previos al Mundial: frente a Honduras, el sábado 6 de junio, en Texas, y el martes 9, ante Islandia, en Alabama.

Los 26 de Argentina para el Mundial

Arqueros:

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

23 Emiliano Martínez

Defensores

2 Leonardo Balerdi

3 Nicolás Tagliafico

4 Gonzalo Montiel

6 Lisandro Martínez

13 Cristian Romero

19 Nicolás Otamendi

25 Facundo Medina

26 Nahuel Molina

Volantes

5 Leandro Paredes

7 Rodrigo de Paul

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

20 Alexis Mac Allister

24 Enzo Fernández

Delanteros

9 Julián Álvarez

10 Lionel Messi

15 Nicolás González

16 Thiago Almada

17 Giuliano Simeone

18 Nicolás Paz

21 José Manuel López

22 Lautaro Martínez

Las ausencias

La ausencia más resonante entre los campeones del mundo es la de Marcos Acuña. El lateral izquierdo de River, que había integrado el plantel campeón en Qatar 2022 y también formó parte del ciclo durante las eliminatorias, finalmente no logró meterse en la lista definitiva.

GIF: El video con que Scaloni presentó a los convocados

Un excompañero suyo en River también se quedó afuera, Franco Mastantuono, una ausencia más previsible por los altibajos en Real Madrid.