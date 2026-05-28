Cuáles son las nuevas incorporaciones de Scaloni a la selección argentina para el Mundial 2026
El director técnico confirmó la lista de 26 futbolistas para el torneo organizado entre Estados Unidos, México y Canadá; algunos jóvenes tendrán su primera experiencia en una cita de este tipo
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El director técnico Lionel Scaloni reveló la lista de los 26 futbolistas que jugarán en la selección argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Allí se destacan particularmente las nuevas incorporaciones: jóvenes que van a tener su primera experiencia en una cita de este tipo.
A pesar de que Scaloni apostó por la continuidad, también abrió la puerta a una nueva generación que tendrá su bautismo mundialista. De los 26 convocados, son ocho los que nunca habían sido citados a una Copa del Mundo. Representan distintas apuestas dentro del recambio que se empezó a construir después de Qatar 2022.
En la convocatoria de los arqueros está Juan Musso, el guardametas del Atlético de Madrid que tuvo un gran rendimiento en la última Copa del Rey. Aunque había orbitado convocatorias anteriores, nunca había integrado una lista definitiva mundialista.
En la defensa, se destacan Leonardo Balerdi y Facundo Medina, del Olympique de Marsella. Ambos venían formando parte del ciclo de Scaloni, pero nunca habían logrado meterse en una convocatoria mundialista. Fueron además alternativas durante las eliminatorias y la Copa América.
Entre los volantes, está también Valentín Barco, de 21 años, que logró meterse en la nómina a pesar de su escasa experiencia en la selección mayor.
El joven solo había participado de tres partidos oficiales -contra Zambia en el amistoso que se jugó en marzo de este año, y contra Colombia y Chile en las Eliminatorios Sudamericanas de 2025- y un amistoso no oficial -contra El Salvador en marzo de 2024.
En los delanteros se encuentra el mayor número de recambio: Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López. El caso de González tiene una carga especial. Había sido convocado para Qatar 2022 y perfilaba como titular, pero una lesión muscular sufrida días antes del debut lo dejó afuera.
Paz, también de 21, se consolidó en el Como italiano y terminó ganándose un lugar entre los mediocampistas elegidos por Scaloni.
Simeone aparece como una de las irrupciones más fuertes del último año, mientras que López, goleador de Palmeiras, viajará como alternativa de área detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Por fuera de este listado está el caso de Thiago Almada, campeón del mundo en Qatar 2022, aunque sin minutos en la competición.
Más allá de esos ingresos, la estructura del equipo se mantiene prácticamente intacta respecto del seleccionado que se consagró campeón hace cuatro años. Lionel Messi volverá a encabezar el plantel junto a Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre otros referentes del ciclo.
El entrenador esperó hasta último momento para entregar la nómina definitiva, cuyo plazo vencía el 30 de mayo. La intención era ganar tiempo para monitorear la evolución física de varios futbolistas que llegaban con molestias. Finalmente, Romero, Montiel, Nahuel Molina, González y Paz lograron recuperarse, o entraron en la etapa final de recuperación, y estarán presentes.
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