El sorpresivo reencuentro de Scaloni con un excompañero de equipo en plena conferencia de prensa

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, protagonizó este jueves uno de los momentos más distendidos de la conferencia de prensa previa al duelo frente a Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, el DT se sorprendió al escuchar la voz de un viejo compañero de equipo que hoy ejerce como periodista: Germán Denis.

La escena se produjo a mitad de la rueda de prensa, cuando Denis tomó la palabra para formular una pregunta. “Germán Denis para RIA Sports”, se presentó el exdelantero. Apenas lo escuchó, Scaloni esbozó una sonrisa y enseguida recordó la etapa que compartieron en el Atalanta durante la temporada 2014-2015.

El entrenador oriundo de Pujato lo saludó por su apodo, “gordo”, y antes de darle la palabra rememoró una anécdota de aquellos días en Bérgamo. “Este me bancaba en la casa, me daba de comer ahí en Bérgamo”. Denis completó la historia entre risas: “Sí, se quedó un mes en casa”.

GERMÁN DENIS HIZO EMOCIONAR A SCALONI 🥲 🇦🇷



El ex delantero argentino, Germán Denis, le hizo una pregunta a Lionel Scaloni y generó muchos recuerdos en el entrenador de la Selección.



👉 Ah, el 'Tanque' le hizo ula pregunta en ITALIANO.#TNTSportsMundial pic.twitter.com/E5iBK59vLP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 2, 2026

El intercambio generó las primeras carcajadas entre ambos y también entre los periodistas presentes. Antes de formular su consulta, Denis bromeó con el idioma en el que debía hacerla. “Difícil separar lo que es la amistad del sentimiento que te tengo, y lo que puedo vivir como hincha”, introdujo. Luego preguntó: “¿Te la hago en italiano o en español?”. Scaloni siguió el juego: “Sí, hacela en italiano. Yo después respondo como pueda”.

La consulta estuvo vinculada con la prolongada ausencia de Italia en los Mundiales. Denis le pidió su opinión sobre los motivos por los que la Azzurra no logró clasificarse por tercera Copa del Mundo consecutiva, teniendo en cuenta la experiencia que ambos vivieron en el fútbol italiano.

Antes de responder, Scaloni volvió a dedicarle unas palabras cargadas de afecto. “Bueno, Germán. Gracias. Tengo un montón de amigos. Si me van a traer... La otra vez estuvo Martín [Palermo]. Pero este es un amigo de verdad”.

Germán Denis, exdelantero del Atalanta y entonces compañero de Lionel Scaloni EFE

“La quiero mucho a Natalia, sus hijos. Íbamos a comer milanesas. Terrible. Así que un grande abrazo, ‘gordo’”. Recién entonces el entrenador respondió la consulta y dejó una reflexión sobre la identidad futbolística italiana.

“Te respondo en español. La razón exacta no la tengo. Pero no le daría muchas vueltas a buscar. He visto muchas entrevistas y gente que habla de Italia, y de mirar en el fondo. Creo que Italia tiene una cultura futbolista increíble, por lo menos por lo que yo he vivido”, sostuvo el entrenador de la Argentina.

“Tienen que seguir respetando eso. No pueden olvidarse de la cultura futbolística que tienen. La táctica, la estrategia. Creo que cada país tiene su cultura. Nosotros tenemos la nuestra. Cuando empiezan los cambios, jugar a otra cosa que la gente no siente, que el futbolista no siente...“, consideró.

Lionel Scaloni prepara el equipo para enfrentar a Cabo Verde este viernes en Miami JUAN MABROMATA - AFP

Y completó: “Con vos lo hemos hablado muchas veces. Te sentás en una mesa con un italiano a hablar de fútbol y te habla de táctica, estrategia. Lo llevan adentro. Eso es algo bueno que tendría que fortalecer. El fútbol como ha cambiado tanto, parece que solo se puede jugar de una manera. Creo que no. Cada país tiene su cultura, su manera de entender del fútbol, que lo ha llevado al éxito. Hay que respetarlo”.