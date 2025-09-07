El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid

La eliminación de River en el Mundial de Clubes Sub 18 (torneo veraniego no oficial) estuvo sembrada de indisciplinas que bordearon el escándalo. Por los cuartos de final disputados en el estadio Municipal de Montilla (provincia de Córdoba, Andalucía), River perdió 2-0 frente a Real Madrid y sufrió tres expulsiones.

Durante un primer tiempo equilibrado, con el marcador todavía 0-0, el encuentro se empezó a desvirtuar por algunos excesos de los juveniles de River. A los 34 minutos, Gonzalo Pereyra, mientras disputaba una pelota, quedó montado sobre un rival y en la caída revoleó una pierna de manera aparatosa que impactó en el rostro de Rubén López. Dio la sensación de que no hizo nada para evitar el golpe. “Tiene trabajo la cantera de River con ese chico”, publicó el diario As.

MALAS NOTICIAS PARA EL MILLONARIO: Gonzalo Pereyra EXPULSADO por esta patada en River vs. Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18.



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WMIAl606DS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

En medio de las protestas locales y gritos desde las tribunas por la agresión, el árbitro expulsó al N° 10 de River con tarjeta roja directa. Camino a los vestuarios, Pereyra respondió con gestos provocativos a las recriminaciones que bajaban de una tribuna y mostró el escudo de la camiseta de manera desafiante. Un rato antes, otro Pereyra, Lautaro, había tenido la posibilidad de poner en ventaja a River en una jugada en la que el arquero de Real Madrid ya no podía intervenir.

¡SIGUE ENOJADO! Gonzalo Pereyra se retiró luego de su expulsión con gestos hacia el público en River vs. Real Madrid por el Mundial de Clubes Sub 18.



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/srPYOg2UNo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

En el comienzo de la segunda etapa, Real Madrid se puso en ventaja con un gol de Mateo Garrido. Aumentó Bryan Bugarín, con un preciso tiro libre, tras una infracción que derivó en el segundo expulsado de River, Cirilo Pereyra, que se le quejó al árbitro. La segunda amarilla no admite mayor discusión porque le cruzó su cuerpo al N° 9 de Real Madrid que estaba por entrar al área.

¡¡MILLONARIO CON 9!! Cirilo Pereyra vio la segunda amarilla y fue expulsado en River vs. Real Madrid por los cuartos de final del Mundial de Clubes Sub 18.



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WI6BT6fPWl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

A los 33 minutos, ya con un ambiente caldeado dentro y fuera de la cancha, Emiliano Quevedo fue fuerte al cruce sobre un rival cerca de la línea media: recibió la segunda amonestación y River se quedó con ocho futbolistas.

YA PERDIERON LA PACIENCIA: Quevedo hizo una nueva falta, vio la segunda amarilla y dejó a River con 8 vs. Real Madrid perdiendo 0-2 en los cuartos de final del Mundial de Clubes Sub 18.



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tuDRmY1ne4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Tras el final (el encuentro tuvo dos tiempos de 40 minutos), los jugadores de River rodearon al árbitro y se generó un tumulto, que incluyó empujones con jugadores de Real Madrid. Los cuerpos técnicos de ambos equipos intervinieron para separar y calmar los ánimos.

River venía cumpliendo una campaña destacada. Se había clasificado a los cuartos de final tras vencer a Como y Benfica, y empatar con Barcelona. La derrota ante Real Madrid excedió lo futbolístico, dejó una mala imagen y obligará a intervenir a los encargados del fútbol amateur para corregir estos episodios de indisciplina.

¡SE ARMÓ EN EL FINAL! El árbitro hizo sonar el silbato, se concretó la victoria del Real Madrid y los pibes de River se abalanzaron contra él.



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zzXNXHxhoV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

La formación de River fue la siguiente: Ramiro Buratti; Thiago Salvatierra, Juan Baldes, Cirilo Pereyra y Emiliano Quevedo; Ignacio Riera, Santiago Espíndola y Román Fernández; Lautaro Pereyra, Dilan Gerez Duarte y Gonzalo Pereyra.