El tango que la Argentina debería dejar de escuchar: algo no anda bien, Scaloni lo sabe y se huelen cambios

Vaya susto. La Argentina encontró una particular virtud mientras persigue el bicampeonato: saber sufrir. “Ahora se dan cuenta de que no hay partido fácil en un Mundial”, dice Lionel Scaloni, un DT que trasluce gestos de fastidio cuando las preguntas suelen ser algo más agudas para desmenuzar aspectos puntales sobre un funcionamiento colectivo que aún no aparece. El equipo avanza, pero Scaloni sabe que algo anda mal. O, en todo caso, no del todo bien.

El gran problema es contra quién sufre la Argentina. Las conclusiones podrán ser ambiguas: es el último campeón y ya está en los octavos de final. Pero, por otro lado, hasta ahora la selección enfrentó rivales de estatus medio y bajo y se le presentó un fixture que cualquier equipo poderoso hubiera firmado de entrada. Claro que la Argentina no es responsable de lo que le ofreció el camino y, sobre todo, de lo que le deparará. Ella avanza y resuelve, a veces, como el viernes ante Cabo Verde, como puede, como le sale, con arrebatos. Para ser más directos, distinto sería sufrir contra Francia, España, Inglaterra o Brasil, por caso.

El gesto contrariado de Lionel Messi por el complicado partido ante Cabo Verde; hasta ahora, la selección argentina dependió de su capitán Aníbal Greco - La Nación

“Cuando tienen que sufrir, sufren. Argelia nos puso en problemas y el equipo supo sufrir, contrarrestar con algunos contragolpes, que no es nuestra marca de la casa, pero lo sacamos adelante”, definió Scaloni después del debut. Y contra Austria se escuchó algo en la misma línea: “Sufrimos, pero este equipo sabe sufrir”.

El entrenador argentino se aferró a un atributo, pero camina por una línea peligrosa. Si no repara rápido el defecto en el funcionamiento colectivo que, de a largos ratos, lo deja en arenas movedizas hasta el cuello, podrá ser demasiado peligroso, sobre todo a medida que avancen las etapas y los contrincantes se vuelvan mucho más robustos.

No se trata de encontrarle “peros” a la marcha de la Argentina en el Mundial 2026, pero sí de detectar pequeñas fugas que, a la larga, podrán afectar el tendido eléctrico de un equipo que antes solía iluminar a pleno. Que podía sentirse en peligro, como sucedió varias veces en Qatar 2022, pero que incluso contra las cuerdas tenía la mente lúcida y las piernas firmes sobre la lona. Este viernes, aturdido, tambaleó un par de veces como nunca antes. No cayó porque Cabo Verde se sintió satisfecho con la hazaña de haber llegado al alargue.

El desahogo del final para la selección argentina, que ante Cabo Verde tuvo una sufrida clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 CHANDAN KHANNA - AFP

El momento superlativo de Lionel Messi, a los 39 años, todo lo borra de un manotazo. Que él haya hecho siete de los 11 goles de la Argentina en la competencia habla muy bien de su performance, pero no tanto del funcionamiento global de un conjunto que, hasta no hace mucho tiempo, repartía sus conquistas entre varios intérpretes. Ni Lautaro Martínez, que convirtió de penal contra Jordania (3-1), ni Julián Alvarez tienen por ahora la contundencia de otros tiempos. Y aquellos mediocampistas que antes fueron ruedas de auxilio para los atacantes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, no encuentran atajos hacia el arco. Giovani Lo Celso, que marcó de tiro libre también ante Jordania, en un partido en el que se reservaron piezas, y los marcadores centrales, Cuti Romero y Lisandro Martínez, salvadores con Cabo Verde, completan la nómina de goleadores. Datos escasos y que, en parte, explican el sufrimiento.

Dicho sea de paso, y aunque no le apunta directamente a la cuestión, el estado físico de Messi echa por tierra los pensamientos agoreros sobre que su cuerpo estaba maltrecho o de que una liga menor, como la estadounidense, conspiraría contra su nivel general en el equipo de Scaloni. Aunque ese será otro tema de análisis.

La palabra sufrir se volvió recurrente en el discurso del seleccionado. Otro exponente, Mac Allister, así definía la victoria contra Argelia: “Tuvimos que sufrir, pero lo ganamos con un Leo increíble”. “Estamos preparados para todo: para sufrir y para cuando nos va bien. Eso es importante para lograr las cosas que conseguimos”, añadió.

Goles de Argentina vs. Cabo Verde | Argentina ganó un partido que casi le cuesta el Mundial

Lo positivo es que la Argentina sigue en camino y que está a tiempo de gestionar un cambio interno. De intérpretes o de concepto. Scaloni ya probó que no duda en el momento de tomar decisiones fuertes, como relegar a Nicolás Otamendi para darle lugar a Lisandro Martínez, el mejor después de Messi. Por eso la intuición advierte que se harán modificaciones contra Egipto, algo que ya se piensa en el búnker albiceleste. La solidez se construye a través de victorias que actúan de encofrado. La estructura definitiva para un equipo apagado suele llegar después. Y se luce.

Tan argentinos como somos, tal vez este sea el momento de no atender tanto aquel tango que dice que primero hay que saber sufrir. Porque de la única manera en que su letra significaría un avance es si se toma el partido frente a Cabo Verde como un momento de quiebre para el resto de la Copa del Mundo. “Seguramente de los 100 partidos que dirigí este fue el que más me marcó”, sentenció el entrenador sobre el encuentro contra los africanos. Rotundo. Algo no anda del todo bien. Y lo bueno es que Scaloni lo sabe.