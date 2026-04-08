Un Poco de Ruido anunció su primer show en el estadio Vélez para el viernes 26 de septiembre de 2026, en una fecha que marcará un cambio de escala para uno de los contenidos musicales más vistos y comentados de la Argentina. La propuesta promete más de cuatro horas en vivo, invitados y una puesta pensada especialmente para formato estadio.

Un Poco de Ruido llega a Vélez con un video de Messi y un guiño a Nueve Reinas: cuándo es el show y cómo comprar entradas

El anuncio del recital también quedó reforzado por un video de alto impacto que suma apariciones de Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, además de un guiño de Gastón Pauls a Nueve Reinas (2000), la exitosa película dirgida por Fabián Bielinsky de la que formó parte. Así, la campaña acompaña el paso del estudio al estadio con humor, referencias populares y figuras muy reconocidas.

Lo que empezó como una zapada entre amigos - Pinky (Juan Manuel Grossi), DJ Pipo (Gonzalo Leonardo) y Damo (Damián Martínez) - en un estudio ahora se proyecta en uno de los escenarios más emblemáticos del país. De acuerdo con la organización, el show buscará trasladar al vivo todo lo que volvió masivo al ciclo: la cercanía, la espontaneidad, los cruces entre artistas y una celebración colectiva de la cumbia.

Un Poco de Ruido anunció su primer show en el estadio Vélez para el viernes 26 de septiembre de 2026 Gentileza

Cuándo y dónde es Un Poco de Ruido en Vélez

Viernes 26 de septiembre de 2026.

¿Dónde? Estadio Vélez, Av. Juan Bautista Justo 9200, Liniers, CABA.

La propuesta anticipa más de cuatro horas de show.

Cuándo salen las entradas y cómo será la venta

Preventa: jueves 9 de abril desde las 16.

Venta general: viernes 10 de abril desde las 16.

La ticketera habilitada es AllAccess .

. En la preventa habrá 15% de descuento con algunas tarjetas de débito y 3 cuotas con interés con algunas tarjetas de crédito.

En la venta general se podrá comprar con todos los medios de pago.

También seguirá vigente el beneficio de 15% de descuento con algunas tarjetas de débito y las 3 cuotas con interés con algunas tarjetas de crédito.

Un Poco de Ruido promete más de cuatro horas en vivo, invitados y una puesta pensada especialmente para formato estadio Gentileza

Cómo comprar las entradas para Un Poco de Ruido en Vélez

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Confirmar la compra y esperar la acreditación de la entrada.

Cómo es el video con el que anunciaron el show

El video promocional acompaña la idea de que Un Poco de Ruido pasa del estudio al estadio sin perder su identidad. La pieza mezcla humor, códigos populares y una puesta que va creciendo en escala hasta desembocar en Vélez.

En esa secuencia aparecen Lionel Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, además del actor Gastón Pauls. En su caso, la participación suma además un homenaje a Nueve Reinas, en un guiño a la recordada película argentina en la que actuó.

El recorrido visual empieza con un clima cotidiano y relajado, y después se traslada al interior de Vélez, con imágenes de pasillos, tribunas y campo de juego. De esa manera, el video convierte en imagen el eje central del anuncio: llevar a una escala multitudinaria una propuesta que nació en formato streaming.

Por qué el show en Vélez marca un punto de inflexión

La preventa del show de Un Poco de Ruido en el estadio Vélez comenzára el jueves 9 de abril Gentileza

En poco tiempo, Un Poco de Ruido logró construir una comunidad masiva alrededor de encuentros musicales en vivo, un tono descontracturado y una fuerte conexión con distintas generaciones a través de la cumbia. Ese crecimiento encuentra ahora su apuesta más ambiciosa.

La fecha en Vélez no aparece solo como un recital, sino como un hito en la historia del proyecto. El paso del estudio al estadio resume el recorrido de una propuesta que trascendió lo digital y que ahora buscará reunir a miles de personas en una misma fiesta.