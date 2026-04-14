El grupo Airbag se presentará el sábado 23 de mayo y domingo 24 de mayo en el Estadio de Vélez Sarsfield, en dos shows de la gira presentación del álbum El Club de la Pelea II y los fanáticos ya pueden comprar las entradas para el concierto, a partir del mediodía de este martes 14 de abril.

Airbag tocará en Vélez el 23 de mayo Gentileza DF

Tal como el propio grupo difundió en sus redes sociales, el show pautado para el quinto mes del año ya tiene entradas a la venta, debido a que ayer culminó el período de preventa y ahora entró en vigencia la etapa de venta general de entradas.

La particularidad en la compra de los tickets es que se pueden utilizar todos los medios de pago a partir del martes 14 de abril a las 12 horas, y existe el beneficios de seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco BBVA.

Airbag en Vélez: la fecha de los shows, precios y cómo sacar entradas

Fecha: 23 de mayo y 24 de mayo . Aunque el grupo difundió solo la primera fecha, el sitio oficial de venta de entradas adicionó el día domingo para el segundo concierto.

. Aunque el grupo difundió solo la primera fecha, el sitio oficial de venta de entradas adicionó el día domingo para el segundo concierto. Lugar: estadio José Amalfitani (Club Atlético Vélez Sarsfield), Avenida Juan B. Justo al 9200.

(Club Atlético Vélez Sarsfield), Avenida Juan B. Justo al 9200. Compra de entradas: a través del sitio oficial de All Access.

Precios: desde $55.000 hasta $110.000, según la ubicación, a lo que se adiciona el costo del servicio.

Todo los que hay que saber sobre los shows de Airbag en Vélez Augusto Famulari

¿Cómo comprar entradas para Airbag en Vélez?

Ingresar a All Access.

Elegir el evento al que quiere asistir y esperar el turno en la fila virtual.

Tras realizar la fila virtual, seleccionar la tarifa y la cantidad de las entradas que se desea comprar.

Seleccionar el método de entrega de la compra.

Confirmar la reserva del show y elegir el medio de pago correspondiente para realizar la compra.

Las presentaciones de Airbag en el interior y fuera del país

La gira El Club de la Pelea I culminará en abril con una serie de presentaciones por el interior del país, incluyendo fechas en La Rioja (Superdomo), San Juan (Playón del Estadio del Bicentenario), San Luis (Club Sportivo Estudiantes), Catamarca (Estadio Bicentenario) y Santiago del Estero (Playón Madre de Ciudades).

Luego, la presentación oficial de apertura de la nueva etapa tendrá lugar en el Estadio Vélez Sarsfield.

Recientemente, se presentaron en el Vive Latino en México con un show explosivo que los ubica como uno de los fenómenos más potentes del rock latinoamericano y que supo consolidar la conexión con el público mexicano. Tras esta presentación, la banda confirmó que volverá a México en octubre con un nuevo show en el Pepsi Center.