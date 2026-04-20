La queja de Martínez Quarta a Darío Herrera: “Me extraña de vos, vas al Mundial”

Tres años atrás, en este mismo estadio, y también en el tramo final del partido, Darío Herrera había sido protagonista del River-Boca. Entre los hinchas de Boca, incluso, pocos recuerdan que el autor del gol del Millonario en aquella polémica tarde en el Monumental fue el colombiano Miguel Borja, aunque sí tienen muy presente al árbitro que sancionó la infracción. Desde entonces, el juez, que será uno de los representantes argentinos en el Mundial 2026 junto con Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, no volvió a dirigir superclásicos. Volvió este domingo. Y otra vez quedó en el centro de la escena.

Fue por una acción sobre el final, esta vez en favor de Boca: en el tercer minuto de adición, Lautaro Blanco apoyó su antebrazo sobre la espalda de Lucas Martínez Quarta y lo desplazó hacia adelante. Fue un contacto imprudente y evidente, cuando la pelota ya había superado a ambos. La jugada admitía al menos la revisión, más allá de que el defensor de River exageró en la caída y que, por ese motivo, no queda del todo claro si la vehemencia del empujón era suficiente para derribarlo. De todos modos, Herrera, bien ubicado, no lo consideró falta. Y tampoco Héctor Paletta, a cargo del VAR.

El penal de Sandez a Solari en 2023

En ese escenario, caben dos opciones: o Paletta estaba muy seguro de que la decisión de Herrera era correcta y, al coincidir con el juez de campo, no fue necesario el llamado; o cometió el error de no convocarlo a revisarla, teniendo en cuenta que se trataba de una acción de interpretación. De cualquier manera, la convicción arbitral fue inmediata.

La jugada marcó el pulso del clásico y generó el reclamo de hinchas y jugadores del Millonario. “Me extraña de vos, vas al Mundial. Es penal, no me deja jugar la pelota”, le recriminó Martínez Quarta, luego del pitazo final. Luego, en vestuarios, añadió: “Sí, es penal, claramente, es lo que ven todos. (Blanco) no tiene intención de jugar la pelota, siento el topetazo, no tiene intención de jugar. Por lo menos, el árbitro tuvo que haber revisado la jugada; no sé si lo que se habló la semana pasada habrá condicionado algo, pero bueno, el error es humano”.

En 2023, en el arco de enfrente, Herrera había cobrado un penal discutido de Agustín Sandez a Pablo Solari, a los 45 minutos del segundo tiempo. Aquella vez, fueron los jugadores de Boca los que lo rodearon. Ahora, la imagen se repitió, pero con los de River. No fue su único fallo controvertido. Primero, y pese a encontrarse muy cerca de la jugada, no sancionó la mano clara de Lautaro Rivero que derivó en el penal para Boca -y en el posterior gol de Leandro Paredes-, por lo que debió ser llamado por Paletta para detectar la infracción.

Dario Herrera, entre Gonzalo Montiel y Adam Bareiro; Martínez Quarta, capitán de River, lo mira de cerca ALEJANDRO PAGNI - AFP

Esa acción, además, generó un segundo reclamo: la posible roja a Rivero, que había sido correctamente amonestado tres minutos antes por cortar con falta a Adam Bareiro. Si bien el defensor bloquea la pelota ampliando el volumen de su cuerpo, de acuerdo con la última modificación de la Regla 12, en estas circunstancias el jugador debe ser amonestado solo si toca el balón de manera voluntaria y deliberada, y no solo por impedir un ataque prometedor, como en este caso.

“No quiero hablar de los arbitrajes; se habló demasiado en la previa. Ustedes (por los periodistas) saben más de esto que yo. Si cobra la de Maxi Salas (por una falta contra Ayrton Costa, similar a la acción de Blanco contra Martínez Quarta), esa era penal. Son finas las dos. Cuando perdés, hay que apretar los dientes”, dijo Eduardo Coudet, dejando entrever su descontento con el arbitraje, aunque sin cargar directamente contra el juez.

Eduardo Coudet le grita a Páez durante el encuentro entre River y Boca Manuel Cortina

Antes de esa sanción, ya desde el arranque del partido, Herrera había dejado clara su línea de conducta, al amonestar a los 12 minutos a Adam Bareiro por una falta fuerte sobre el sector izquierdo ante Facundo Colidio, a quien luego también amonestó por una falta a la inversa. Pudo haber amonestado a Paredes por su festejo de cara a la gente de River (hizo el Topo Gigio), pero lo terminó sancionando más tarde, tras un encontronazo con Marcos Acuña, su compañero en la selección. En el cierre, también vieron la tarjeta Martínez Quarta, Milton Giménez, Ander Herrera, Maximiliano Salas y Gonzalo Montiel, todos por faltas menores o reclamos airados.

Un arbitraje que volvió a tenerlo en el foco, con un fallo que otra vez lo puso bajo la lupa.