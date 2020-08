El entrenador de Monterrey contó sobre lo que le prometió a Faryd, quien murió en 2006. Crédito: Captura

5 de agosto de 2020 • 13:55

El entrenador de Monterrey de México, el argentino Antonio "Turco" Mohamed se emocionó hasta las lágrimas al recordar dos promesas que le hizo a su hijo que falleció en 2006, a sus 9 años, en un accidente automovilístico, y que pudo cumplir.

En una entrevista con Alejandro Fantino en Frente a Frente, Mohamed contó que su hijo Faryd era hincha de Huracán y Monterrey por lo que, para dormirlo, le cantaba las canciones del Globo como "Fachu, fachu de mi vida...".

El caso es que el pequeño no conocía Argentina hasta que un día, en la cancha de Huracán, escuchó a la hinchada y le comentó al Turco: "Papá, esta es la canción que me cantabas vos para dormir".

En ese entonces, Mohamed comenzó a dirigir a Huracán, en 2005, y al año siguiente el club perdió el ascenso con Argentinos Juniors. "En 2006, nos vamos al Mundial (de Alemania) y hablando me dice: 'Bueno, ahora que volvamos hay dos cosas por cumplir. Primero, ascender con Huracán y después más adelante ir a México y salir campeón de Monterrey", contó el Turco.

"Bueno, pasó lo que pasó, se nos fue él antes de tiempo o en el tiempo, no se sabe cómo es el tema y quedaron esas cuentas pendientes", continuó el entrenador y exfutbolista. Es que, después de tener esa charla, su hijo falleció allí en Alemania y él sintió la pulsión de cumplir con lo que había hablado.

En 2007, consiguió el ascenso con el Globo una deuda que, según expresó, tenía con él mismo, con todos y con su hijo. "Huracán me ayudó mucho yo estaba todavía en plena recuperación del accidente y esto fue en 2007 a un año del accidente", añadió.

El Turco Mohamed, emocionado en una entrevista con Fantino. Crédito: Captura

Mohamed pudo ser fiel a la segunda promesa que le había hecho a Faryd, dado que el 29 de diciembre de 2019 sacó campeón a Monterrey. "Hasta ese día estuve yendo con el rosario de él al banco de suplentes para poder cumplir eso", relató el entrenador y largó algunas lágrimas a 14 años del fallecimiento de su hijo.

En ese momento, Fantino, en un acto de empatía, se dirigió a él: "Escuchame hermano, ¿cómo no te vas a emocionar si cumpliste las dos cosas, campeón? ¿Qué te parece?". Y el Turco contestó: "La verdad que sí, hace mucho que no me emocionaba".

Sin embargo, el argentino que dirige Monterrey insistió en que esto es parte del lindo recuerdo que tiene y le hace bien recordarlo. "Son las cicatrices que nosotros tenemos y es parte de lo que me tocó en la vida. Lo comparto y estoy feliz de haber logrado eso, pero bueno a veces la angustia es parte del camino", concluyó.