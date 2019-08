El último gol de Cristiano: compró una mansión en Marbella por U$S 2 millones

Cristiano durante sus vacaciones en familia, con Cristiano Jr.

En los últimos años, las principales figuras mediáticas, más allá de su especialidad, son representadas por las redes sociales en cada uno de sus pasos. El público quiere saber qué hay detrás de escena de los cracks del deporte, las estrellas del espectáculo, las principales celebridades en todos los rubros. A veces, los protagonistas se exhiben sin ningún tipo de timidez. En otras oportunidades, se filtra una información que provoca asombro. Cada paso de Cristiano Ronaldo en el campo de juego, es seguido por millones de espectadores virtuales. No sólo por los fanáticos de Juventus: es una figura mundial, en sintonía con Lionel Messi, su principal adversario en el fútbol. Fuera de escena parece que no tiene competencia. Cristiano es único. Su último gol no se conoció sobre el césped: acaba de comprar una increíble mansión en Marbella por casi 2 millones de dólares. Y el interés recorrió el planeta, mientras el equipo de Turín sigue a todo ritmo con la pretemporada.

El próximo desafío del gigante de Turín será el sábado venidero, frente a Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, un amistoso de preparación, en Solna, Suecia, un modo de seguir abarcando territorios a través del marketing y la publicidad. En ese sentido, la adquisición de Cristiano cobra notoriedad: Marbella tendrá miles de visitantes más de lo que habitualmente disfruta, por la posible presencia de una máxima figura mundial.

Se trata de una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol, llamada The Heights, según confirmó el diario inglés The Sun. Esta es la segunda mansión que el futbolista compra en la ciudad costera: la primera fue una casa de algo más de cinco millones de euros que decoró con retratos gigantes, inspirados en algunas de sus principales hazañas.

Según se supo, se trata de una transacción que habría llevado a cabo a través de la inmobiliaria de lujo de la Costa del Sol llamada Otero Group, especializada en este tipo de creaciones soñadas desde 1955, sólo para clientes exclusivos, que cuentan con las últimas tecnologías; cómodas, sustentables y eficientes. Todas las villas de esta urbanización tiene vistas al Mediterráneo y cuentan con campo de golf, canchas de fútbol, gimnasio privado, sala de cine y piletas de todos los tamaños.

Fuente: AP

La mansión dispone de cuatro habitaciones, repartidas en dos pisos, una terraza con zona de descanso, varias salas de estar y cocina totalmente equipada, con cuartos de baño individuales. Todo ello diseñado de una forma funcional y con grandes ventanales, que permiten que la luz entren por toda la mansión.

"Yo también extraño al Madrid", contó hace cuatro días, en una simpática charla con un grupo de niños, aspirantes a periodistas, cuando el portugués pasó unas horas por la capital de España, por un premio otorgado por el diario Marca y el club blanco. Allí se reencontró con el presidente Florentino Pérez. "Después de lo que gané en el Real Madrid necesitaba otra motivación", aseguró.