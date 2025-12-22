El último ranking FIFA del año: qué posición ocupa la selección argentina

En el cierre de 2025 la FIFA publicó este lunes la última actualización del ranking de selecciones y la selección argentina finalizó el año en la segunda posición, únicamente por detrás de España, rival al que se enfrentará el 27 de marzo próximo en la Finalissima. El equipo de Lionel Scaloni mantuvo su ubicación en el listado respecto al anterior escalafón que se había presentado en octubre.

Tras la celebración del tercer aniversario de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar, la selección que conduce Lionel Scaloni volvió a superar en la nómina a Francia, que está en el tercer lugar del escalafón de la FIFA.

El equipo que conduce Luis de la Fuente acumula 1877.18 puntos, el conjunto campeón del mundo tiene 1873.33 y Francia cierra con 1870 unidades. No hay cambios en el top ten que mantiene a Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9) y Croacia (10) como los mejores equipos del mundo.

España cierra 2025 en lo más alto, tras la última actualización de los #FIFARankings. 🇪🇸🔝 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 22, 2025

En Sudamérica, la selección argentina continúa siendo la referencia principal, ya que Uruguay aparece 16°, Colombia 13°, Ecuador 23°, Paraguay 30°, Venezuela 48°, Perú 51°, Chile 52° y Bolivia 76°.

El salto de Jordania

La Selección de Jordania, uno de los equipos que integra el Grupo J en la Copa del Mundo 2026, junto con la Argentina, Argelia y Austria, fue una de las revelaciones de este último ranking, ya que tuvo un ascenso con respecto a la última nómina presentada en octubre.

Tras su increíble clasificación al Mundial, el equipo árabe se ubicó en el puesto 66, fijando su mejor posición en la historia. Sin embargo, ahora lo mejoró. Además, tras haber sido finalista de la Copa Árabe -en la que perdió contra Marruecos-, desplazó a varias selecciones africanas y europeas en la parte media de la tabla, reflejando el progreso que han tenido en el último tiempo en competencias oficiales. Solo tres selecciones mejoraron su clasificación en más de un puesto: Jordania (64°, +2), Vietnam (107°, +3) y Singapur (148°, +3).

Mohannad Abutaha, de Jordania celebra el primer gol, en un partido ante Kuwait, por el Grupo C de la Copa de Arabia, en Doha, Qatar. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images) Tullio Puglia - FIFA - FIFA

Los países que jugarán contra la selección en la etapa de grupos están lejos de pertenecer a los equipos de elite y ocupan estos puestos: Austria (24°), Argelia (34°) y Jordania (64°).

El top 100