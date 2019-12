En la mira: Angelici cargó contra Riquelme a seis días de las elecciones en Boca Crédito: Prensa Boca

2 de diciembre de 2019 • 20:56

Daniel Angelici mantuvo el clima de tensión de cara a las elecciones en Boca, que se realizarán el próximo domingo en la Bombonera. El presidente xeneize se refirió a Juan Román Riquelme, que irá como vicepresidente 2° de Jorge Amor Ameal: "Yo le creí a Riquelme cuando pidió la unidad, pensé que había madurado pero no, siempre dividió. Dividió el vestuario como jugador y también dividió a la dirigencia", dijo en declaraciones a Fox Sports.

El máximo dirigente consideró: "Dentro de la cancha fue lo mejor que ví, me dio muchísimas alegrías. Pero Román como jugador dividió al vestuario y a la dirigencia. Quiero hablar con él frente a frente. Una cosa es jugar y otra es dirigir. Es mentira eso que dijo que si votan al oficialismo es porque no quieren al club. Y no es cierto que Román jugó gratis. No es cierto que Riquelme jugó gratis. Yo era el tesorero del club, tenía que cuidar las arcas, poner un tope. Con él siempre discutí por plata". Además, contó: "Hace 3 meses me reuní con él para hablar de las elecciones, después seis veces más con el representante y el hermano de Román. Beraldi (José, también candidato a la presidencia) dijo en la carta que escribió que tuvo un pedido de Riquelme que para él no era aceptable; yo también tuve el mismo pedido".

Angelici, volvió a la carga contra Riquelme, y afirmó: "Él no puede decir que Angelici es de Huracán y (Christian) Gribaudo es de Independiente. No hay una foto para demostrar éso. Pero síi hay fotos de él con la camiseta de Tigre. Yo soy de Boca de siempre, desde que mi viejo fue empleado de Alberto J. Armando".

Angelici, presidente de Boca durante los últimos ocho años, agregó: "Sé lo que piensa Román de Ameal. No lo respeta porque no le cumplió el contrato, y sé que a mi no me quiere porque yo le ponía límites. Me gustaría tenerlo cara a cara acá, así la gente se da cuenta cuando alguien miente".

"Yo le propuse ser manager del club y me dijo que no. También me acuerdo que al otro año que no le renové y se fue a Argentinos Juniors gané de nuevo las elecciones. Por eso digo que no subestimen al hincha. Esperemos el domingo a ver qué pasa".

Sobre lo sucedido el sábado pasado en la previa del encuentro con Argentinos Juniors con las caretas de Riquelme, que fueron rechazadas por la policía, destacó: "No me llama la atención si entra o no una careta, eso fue por seguridad y no dependió de nosotros. Sí me llama la atención que Riquelme tardó cinco años en venir a la cancha, me había gustado que estuviera cuando jugamos una final alentando al equipo".

En cuanto a su gestión, que finalizará en las próximas semanas, aceptó: "Me voy con un sabor amargo, porque ganamos seis títulos pero no le dimos al hincha de Boca la alegría de ganar la Copa Libertadores, a pesar de armar buenos planteles. Hicimos muchísimas obras, que son patrimonio, dejamos un club ordenado, con todos los gastos pagos, con bases sólidas para que el que venga pueda sumar los jugadores que hagan falta. Yo me voy tranquilo. Pero es muy difícil llegar a una final de Copa Libertadores y en la Argetnina sólo sirve ganar, y sólo gana un equipo".