Elecciones en San Lorenzo: Marcelo Tinelli votó temprano y busca la presidencia

14 de diciembre de 2019 • 10:14

El empresario televisivo Marcelo Tinelli emitió hoy su voto en las elecciones que lleva a cabo San Lorenzo y en las que parte como amplio favorito para ser elegido presidente del club por el oficialismo, sobre las otras tres listas que participan de a contienda.

Tinelli, de 59 años, emitió su sufragio en la mesa número uno pasadas las 9 en las elecciones que se desarrollan en la sede que el club posee en la avenida La Plata, en el barrio porteño de Boedo, hasta las 18.

El empresario televisivo y exitoso conductor de Showmatch es el candidato a presidente por la lista Siglo XXI para reemplazar a Matías Lammens, quien deja su cargo porque asumió como Ministro de Deportes y Turismo de la Nación.

Tinelli está secundado en la lista por el candidato a vicepresidente primero, Horacio Arreceygor. Las otras tres listas que compiten en las elecciones son las siguientes: Cruzada por San Lorenzo (Claudio De Simone-Sergio Peljhan), Frente Pasión Azulgrana (Ricardo Saponare-Edurne Ormaechea) y Volver a San Lorenzo (César Francis-Matias Plesencia).

"Tenemos que mostrar un San Lorenzo bien grande y potente", afirmó Tinelli luego de haber emitido su voto. Y destacó: "Ojalá que la gente concurra y supere la marca de 12 mil y pico de socios de la última vez". Además, agregó: "Tenemos que llegar a 15 mil. Es un momento divino. Anoche no me podía dormir. Estaba muy ansioso y con muchas ganas de llegar temprano".

Con respecto al lugar de la elección, no pudo ocultar su emoción: "Es la primera vez en 40 años que votamos en Boedo. Me puse a llorar con varios vitalicios. No me gusta hablar de favoritismo, descreo de las encuestas. Tenemos uno de los tres clubes más grandes de la Argentina".

El conductor televisivo también deslizó que "la primera medida de gobierno, en caso de ganar, será llamar a la oposición". En tanto, sobre el nuevo estadio, concluyó: "Tiene que ser monumento histórico. Un multipropósito que tenga zonas verdes, lugar educativo y de esparcimiento".

Datos de las elecciones en el Ciclón

Horario: de 9 a 18

de 9 a 18 Lugar: Av. La Plata 1770, Ciudad de Buenos Aires

Av. La Plata 1770, Ciudad de Buenos Aires Requisitos: Pueden votar los siguientes socios: Socios mayores de 16 años con al menos 4 (cuatro) años de antigüedad Con documento de identidad y carnet habilitante del club Debe figurar en padrón definitivo