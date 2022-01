Elías Gómez: habló sobre lo que se generó por inclinarse por River y lo que piensa de Marcelo Gallardo

El lateral izquierdo Elías Gómez, quinto refuerzo de River, se hizo durante la mañana del miércoles la revisión médica y aseguró que la oportunidad de incorporarse al equipo millonario le llega en “un momento excelente de mi carrera”.

“Estoy muy maduro, con muchos partidos encima”, remarcó Gómez, que se vinculará por tres temporadas, en la conferencia de prensa. El exjugador de Argentinos además explicó: “Soy un chico que le gusta mucho atacar, ir al arco rival, dejo la vida en cada partido y le pongo muchas ganas. Me gusta la idea de juego de River, y espero poder sumar mi granito de arena; estoy a disposición de lo que me pidan”. Sobre el valor que lo dirija Marcelo Gallardo, Elías sostuvo que no recibió una llamada del DT y respondió: “Está claro que potencia a todos los jugadores que tiene. Vienen buenos jugadores y se van mejores”.

Elías Gómez firmando camisetas en la puerta de la clínica, antes de someterse a los estudios médicos Twitter @MateoFer08

En relación a cómo se dio su llegada de manera sorpresiva destacó: “Por ahí, en Independiente se manejaron rápido por dar una noticia que no estaba confirmada. La decisión de venir a River la tomé yo. River es un club grande, va a pelear otra vez por todo y me atrajo mucho eso”. Al respecto, el jugador surgido de Rosario Central explicó que él estaba “al margen de todo, sólo estaba a la espera de que se confirme alguno de los dos equipos y se hizo larga; ya está, ahora a pensar en lo que viene”.

El lateral zurdo arriba al equipo del Muñeco tras la compra del 70 por ciento de los derechos económicos en 1,5 millones de dólares. Gómez, que estaba a punto de irse a jugar al Rojo pero un llamado de River le hizo cambiar la decisión, tiene 27 años y debutó como profesional en 2013 en el conjunto canalla, pero sus mejores rendimientos fueron en Argentinos Juniors.

Elías Gómez jugando para Argentinos Juniors ante el club en el que nació, Rosario Central Prensa Rosario Central

Sobre la controversia, el DT de Independiente, Eduardo Domínguez, aseguró: “Cada uno sabe cómo actúa. Yo sé cómo negociaron el club y Argentinos. Elías Gómez me dijo que lo entusiasmaba venir. Entiendo que apareció River y el jugador eligió otra cosa”.

El marcador de punta finalmente llega como una alternativa de Milton Casco ante el conflicto con Fabrizio Angileri; jugó 142 partidos oficiales en Rosario Central, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors, marcó seis goles, sufrió tres expulsiones y ganó la Copa Argentina 2018 con el equipo rosarino.