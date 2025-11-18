Eliminatorias del Mundial 2026: Escocia logró una clasificación épica con un golazo de chilena y otro de mitad de cancha

La última jornada de la etapa de grupos de las Eliminatorias europeas ofreció este martes 10 partidos en simultáneo, con cinco plazas directas al Mundial 2026 definidas hoy mismo: Escocia, Bélgica, España, Austria y Suiza.

En ese contexto, en Glasgow, Escocia le ganó por 4-2 a Dinamarca en un partidazo en el que a la selección local solamente le sería el triunfo para despojar del primer lugar a su rival y clasificarse de manera directa a la Copa del Mundo. Su última participación fue en Francia 1998. Pasaron 27 años. ¡Vuelve de manera épica!

Con esa misión, a los 3 minutos los escoceses se pusieron en ventaja con un golazo que posiblemente llegue a competir por los premios Puskas. Lo marcó Scott McTominay, que lanzó una pirueta casi desde el punto penal para impactar de chilena entre tres defensores y abrir el marcador, de pique al suelo. El centro desde la derecha, luego de una acción individual en la que encaró hacia el área y se sacó de encima con un enganche a su marcador, lo ejecutó Ben Doak, que a los 20 debió salir en camilla por una lesión. En pleno festejo, el goleador parecía buscar a alguien en una tribuna para, con cierto fastidio, dedicárselo.

¡AGREGUEN UN CANDIDATO MÁS AL PUSKAS! Scott McTominay inventó esta chilena infernal para el 1-0 ante Dinamarca y con este resultado, Escocia está clasificándose al Mundial 2026.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TK8wdsydQL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2025

En la segunda etapa, Dinamarca llegó al empate gracias a un penal convertido por Rasmus Hojlund, después de que el VAR advirtiera al árbitro de una falta sobre la línea del área. Tras observar el monitor, el juez principal marcó la falta que en el juego había omitido. Con el 1-1, el conjunto danés es el que conseguía la plaza para el Mundial y dejaba en zona de repechaje a Escocia, que jugaba con un jugador más porque fue expulsado Rasmus Nissen Kristensen en el visitante, por una doble amonestación.

Pese al dominio abrumador en el juego de Dinamarca, una falla al defender en un tiro de esquina le volvió a dar la ventaja a los escoceses a 12 minutos del final: Lawrence Shankland, que ingresó desde el banco, llegó a tocarla a pasos de la línea, con el arquero desairado. Y cuatro minutos más tarde, Patrick Dorgu anotó el 2-2, que favorecía a los daneses... pero no pudieron defender la clasificación en el final y quedaron marginados a la repesca de marzo.

¡ESCOCIA QUIERE IR AL MUNDIAL! Shankland la empujó en la puerta del arco y marcó el 2-1 ante Dinamarca.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hC5T1yOySe — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2025

En el tiempo de descuento, Escocia hizo dos golazos más para una clasificación épica. Kieran Tierney tomó un despeje afuera del área y con un efecto perfecto puso el 3-2, en el tercer minuto adicionado. Y en la última jugada, con Dinamarca lanzado en pos de la igualdad, Kenny McLean recibió en el círculo central, enganchó ante el último defensor rival y remató desde la mitad de la cancha con genial puntería: 4-2 y delirio. Los tres goles escoces marcados en el segundo tiempo fueron de futbolistas que ingresaron desde el banco.

A Bélgica, prácticamente le alcanzaba con empatar como local con el ya eliminado Liechtenstein para quedarse con el primer puesto y el boleto al Mundial en el grupo J, pero no quiso sustos: al final del primer tiempo ya se imponía por 3-0 con un tanto de Hans Vanaken y un doblete de Jeremy Doku, que hizo una jugada de lujo en su segundo festejo personal.

El delantero de Manchester City encaró hacia el área visitante, hizo una bicicleta que desairó al defensor Livio Meier y tocó cruzado con clase para poner la pelota junto al segundo palo. Una belleza.

¡NO PODÉS HACER ESO...! Gran enganche y golazo de Doku para el 3-0 de Bélgica ante Liechtenstein.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4sfaomrE2J — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2025

Antes del cuarto de hora de la segunda etapa, los belgas ya estaban 7-0 frente al seleccionado que perdió todos los partidos de la zona y no convirtió goles. Sin equivalencias. Así concluyó.

Otro golazo fue el 3-1 parcial de Gales sobre Macedonia del Norte, los otros dos seleccionados que componen el grupo J y, curiosamente, irán al repechaje. Uno, por llegar segundo en la zona y el otro, por su ubicación en la última Nations League, que dio cuatro cupos para el mini certamen de marzo próximo que sellará los 16 participantes europeos.

Brennan Johnson recibió por izquierda, en una rápida salida de los locales, y encaró hacia adentro ingresando al área. Se sacó de encima a dos defensores y, saliendo del área, sacó el derechazo que viajó directo hacia un ángulo. Impresionante.

GOLAZO Y FESTEJO CON AURA: Brennan Johnson estampó el 3-1 de Gales y Macedonia Del Norte.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wPz1x2Ym6j — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2025

En la celebración, tras dar una vuelta en el impulso y quedar sentado en el césped, el número 11 se limitaba a sonreír, hasta que algunos compañeros lo levantaron para el abrazo.

El 5-1 también fue una exquisitez. De tiro libre, Harry Wilson buscó el ángulo por encima de la barrera con un zurdazo desde la puerta del área y la pelota voló hacia allí. Fue el segundo del capitán, que había abierto el marcador y además anotó el sexto, ambos de penal. Y hubo otro más cerca del final para el 7-1 definitivo.