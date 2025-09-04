Eliminatorias europeas: Alemania perdió contra Eslovaquia, que dio la sorpresa del día

En la primera jornada de esta ventana de las eliminatorias europeas varios selecciones tuvieron sus estrenos. España, último campeón continental, necesitó de 38 minutos para quebrar definitivamente a Bulgaria. El batacazo del día fue de Eslovaquia, que derrotó a Alemania ante su gente con un golazo. Bélgica goleó a Liechtenstein y Turquía se llevó una difícil victoria fuera de casa.

La selección de Alemania, debutante en el camino a la Copa del Mundo del año próximo, se vio sorprendida en su visita a Eslovaquia. En la zona A cayó por 2 a 0 en Bratislava. David Hancko estableció el 1 a 0 a los 41 minutos; el defensor lateral trasladó la pelota hasta el sector ofensivo y tocó con David Strelec, que se metió al área y le devolvió el balón con un centro, para que el defensor conectara.

La segunda conquista llegó a los nueve de la segunda etapa y fue una joya de Strelec. Tras una salida del arquero Martin Dubravka, Norbert Gyömbér ganó en las alturas y el atacante fue a buscar la pelota, fabricó su propia jugada y volvió loco a Antonio Rüdiger, que quedó tirado en el suelo. Remató de zurda y colocó el balón contra el segundo palo del arco defendido por Oliver Baumann.

El triunfazo de Eslovaquia puede terminar complicando a Alemania, teniendo en cuenta que se trata de un grupo de cuatro equipos y se clasificará directamente sólo el que gane la zona, que también tiene a Irlanda del Norte, vencedor de Luxemburgo por 3 a 1. La próxima fecha pondrá a los germanos contra los norirlandeses, en Colonia.

A la selección de España le bastaron aquellos 38 minutos para liquidar a Bulgaria en su visita a Sofía. En su presentación en las eliminatorias ganó por 3 a 0 en el grupo E. A los 5 pasó a ganar con un gol de Mikel Oyarzabal, que tuvo una precisa asistencia de Martín Zubimendi. A los 30, Marc Cucurella capturó un rebote, ejecutó un potente zurdazo y consiguió el 2 a 0. A esa altura, la Furia merecía golear, pero fallaba sus definiciones. Y poco antes del cierre del primer período llegó el tercer tanto: un córner desde la derecha por parte de Lamine Yamal fue conectado por Mikel Merino, que ganó en las alturas y convirtió de cabeza.

El próximo domingo España hará una visita de riesgo a Turquía, por la segunda fecha. El equipo euroasiático, por su parte, ganó un partido muy duro: 3-2 a Georgia en Tiflis.

Mert Muldur marcó el 1 a 0, y Kerem Aktürkoglu, el 2 a 0, también en la primera etapa. En la segunda, Aktürkoglu estableció el 3 a 0, pero los georgianos comenzaron a levantarse. Zuriko Davitashvili descontó y Khvicha Kvaratskhelia convirtió en la última jugada del partido. Turquía lidera la zona E junto a España, del que será anfitrión en Konya.

Bélgica logró una victoria trascendental. El equipo dirigido por el francés Rudi García goleó por 6 a 0 a Liechtenstein como visitante y el triunfo lo acerca a los primeros puestos del grupo J. La selección belga, que ya había comenzado a disputar la clasificación para el Mundial del 2026, tiene menos partidos jugados que sus rivales, por lo cual en esta ventana FIFA puede alcanzar la punta de su zona.

Los tantos fueron de Maxim de Cuyper, Arthur Theate, Malick Fofana, Kevin De Bruyne e Youri Tielemans, que marcó por duplicado, incluido un golazo. Estando 1 a 0 el marcador, el futbolista de Aston Villa se quedó con un rechazo corto de la defensa rival, voleó con la pierna derecha y ubicó el balón contra un poste.

¡UFFF EL GOLAZO QUE HIZO TIELEMANS! 23 segundos y el capitán la agarró como en los mejores sueños... ¡Gana Bélgica 2-0 ante Liechtenstein!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oMp0GNS3nR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2025

Bélgica está tercero, con 7 puntos, en una zona que lidera Gales, con 10, y que tiene segundo a Macedonia del Norte, con 8. Los galeses afrontaron cinco partidos; los balcánicos, cuatro, y Bélgica, tres. Este domingo los Diablos Rojos recibirán al débil Kazajistán, que acumuló 3 en cuatro encuentros.

Otra sorpresa se dio en la zona G. Polonia obtuvo un punto muy importante en su visita a Países Bajos, que empezó ganando con un gol de Denzel Dumfries, logrado a los 28 minutos. Sin embargo, a los 35 de la segunda parte Matty Cash empató y puso al rojo vivo el grupo, en el que ambas selecciones, al igual que Finlandia, suman 7 puntos cada una en esa lucha por acceder al Mundial o al menos pasar a un repechaje. Los próximos duelos serán clave: Países Bajos visitará a Lituania y los polacos recibirán a los finlandeses.

