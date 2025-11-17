Eliminatorias europeas, en vivo: Países Bajos necesita un punto para clasificarse al Mundial y Alemania juega una final

La selección germana se mide ante Eslovaquia en el cierre del grupo A y los dos llegaron hasta este partido con la misma cantidad de puntos. El pasado 4 de septiembre en el inicio de las eliminatorias, los eslovacos sorprendieron a los alemanes con un triunfo por 2 a 0. A partir de ahí, dependían de sí mismos para continuar con el camino que los clasifique al Mundial en un grupo bastante accesible. Sin embargo, una caída ante Irlanda del Norte el pasado 10 de octubre fue aprovechada por los teutones que ganaron todos sus partidos. Este lunes como locales en Leipzig tendrán la oportunidad de ganar la zona y meterse en la próxima copa del mundo sólo con un empate por tener mejor diferencia de gol (+7 a +4).

Joshua Kimmich, una de las figuras de la selección de Alemania RONNY HARTMANN� - AFP�