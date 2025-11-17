Eliminatorias europeas, en vivo: Países Bajos necesita un punto para clasificarse al Mundial y Alemania juega una final
Se disputan seis partidos; las demás selecciones lucharán por un lugar en el repechaje
Un gol desde tempranero
Milutin Osmajić, a los tres minutos de iniciado el partido, puso el 1 a 0 de Montenegro sobre Croacia. Los montenegrinos ya se quedaron sin mundial y los croatas estarán en Canadá, Estados Unidos y México 2026.
En marcha los partidos
Se cierran los grupos A, G y L de las eliminatorias europeas. Alemania y Países Bajos buscan sumarse a los ya clasificados Croacia, que en estos momentos se mide ante Montenegro, Francia, Inglaterra, Noruega y Portugal.
Países Bajos a un punto
La selección neerlandesa, que lidera la zona G recibe a Lituania, que está última. El equipo de Ronald Koeman tiene 17 unidades y con tan solo una unidad, estará en la copa del mundo. Lo sigue Polonia, que suma 14 unidades y visita a Malta, anteúltima en el grupo. Los polacos tienen asegurado el repechaje y el foco está puesto en estos partidos porque la diferencia de gol es muy amplia en favor de los neerlandeses (+19 contra +6) en caso de que puedan igualarlos en puntos.
Alemania y una final
La selección germana se mide ante Eslovaquia en el cierre del grupo A y los dos llegaron hasta este partido con la misma cantidad de puntos. El pasado 4 de septiembre en el inicio de las eliminatorias, los eslovacos sorprendieron a los alemanes con un triunfo por 2 a 0. A partir de ahí, dependían de sí mismos para continuar con el camino que los clasifique al Mundial en un grupo bastante accesible. Sin embargo, una caída ante Irlanda del Norte el pasado 10 de octubre fue aprovechada por los teutones que ganaron todos sus partidos. Este lunes como locales en Leipzig tendrán la oportunidad de ganar la zona y meterse en la próxima copa del mundo sólo con un empate por tener mejor diferencia de gol (+7 a +4).
Cómo ver online los partidos
Todos comienzan en el mismo horario y se pueden seguir a través de ESPN, ESPN 3 y de la plataforma Disney+. En este caso se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- 16:45 Alemania vs. Eslovaquia. (Grupo A) ESPN
- 16:45 Países Bajos vs. Lituania. (Grupo G) ESPN 3
- 16:45 República Checa vs. Gibraltar. (Grupo L) Disney+
- 16:45 Malta vs. Polonia. (Grupo G) Disney+
- 16:45 Montenegro vs. Croacia. (Grupo L) Disney+
- 16:45 Irlanda del Norte vs. Luxemburgo. (Grupo A) Disney+
Bienvenidos a la cobertura al instante de las eliminatorias europeas
Comenzamos el seguimiento de lo que serán los seis partidos que culminarán tres grupos de las eliminatorias que clasifican a los equipos europeos al próximo mundial. Los dos duelos en los que estará puesta la mayo atención será en el de Alemania recibiendo a Eslovaquia, que será una final porque quein gane el partido estará en la próxima copa del mundo. La igualdad, también favorece a los germanos, que tienen mejor diferencia de goles. Además, Países Bajos recibe a Lituania, pero sacando una sola unidad sacará el boleto para estar en el Mundial del 2026.
