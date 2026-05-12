Florentino Pérez cargó contra la prensa, desafió a sus opositores y adelantó elecciones en Real Madrid

Real Madrid atraviesa una de las crisis institucionales y deportivas más delicadas de los últimos años. En medio de una temporada sin títulos, con un vestuario atravesado por conflictos internos y fuertes cuestionamientos a la conducción deportiva, Florentino Pérez convocó este martes a una conferencia de prensa de urgencia en la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, tras una reunión de la junta directiva. La imagen del presidente resultó inusual: confrontativo, incómodo y centrado casi exclusivamente en su disputa con sectores de la prensa española y en la defensa del modelo societario del club.

El dirigente comenzó descartando una eventual renuncia y confirmó que adelantará las elecciones presidenciales. “No voy a dimitir”, afirmó. Luego desafió a quienes cuestionan su gestión: “Si alguien quiere ganarme las elecciones, que se presente”. Según explicó, tomó la decisión porque considera que existen sectores que buscan “adueñarse del club” e instalar una imagen de caos institucional en Real Madrid. “No me van a intimidar. Me dan mucha energía“, dijo desafiante. Y sentenció: ”No me voy a ir, me presento a las elecciones porque quiero que el Madrid siga siendo de sus socios".

A lo largo de una conferencia que se extendió durante más de una hora, Florentino Pérez insistió en que existe una campaña mediática en su contra. “Se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí”, sostuvo. También negó versiones sobre problemas de salud y respondió con ironía a los rumores que circularon en los últimos días: “Algunos dicen que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta”.

Florentino Pérez durante la conferencia de prensa con Real Madrid

El presidente aprovechó además para reivindicar su gestión al frente del club. Recordó que durante sus distintos mandatos Real Madrid ganó 37 títulos en fútbol y 29 en básquetbol, y remarcó que el club atraviesa una situación económica “muy saneada”. Incluso recordó que en el año 2000 debió aportar dinero de su patrimonio personal para afrontar salarios atrasados dentro de la institución.

Uno de los momentos más tensos de la conferencia se produjo durante el cruce con Rubén Cañizares, periodista de ABC.es. Florentino Pérez apuntó contra el grupo Vocento, cuestionó duramente la línea editorial de ABC y acusó al sitio Relevo de haber sido creado “para meterse con Real Madrid y con su presidente”. Además, anunció que cancelará su histórica suscripción al diario “por honrar” a su padre, lector tradicional del periódico.

La discusión con el periodista se extendió durante varios minutos y elevó todavía más la tensión de una comparecencia marcada por las críticas y el malestar institucional.

😳😳😳 El surrealista enganchón de Florentino Pérez con Rubén Cañizares, periodista de ABC: "Me voy a dar de baja



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Florentino volvió a cargar contra ABC por publicar versiones sobre un supuesto desgaste en su figura y negó estar “cansado”. “Que nadie espere que me voy a cruzar de brazos”, afirmó. “Los dueños del Real Madrid son los socios, no unos cuantos periodistas”, agregó.

El presidente también defendió el actual modelo institucional del club y aseguró que continuará al frente de la entidad para impedir que “les quiten la propiedad a los socios”. “Seré el último de los socios en irme”, sostuvo. En otro tramo de la exposición, criticó a dirigentes opositores que, según dijo, cuestionan públicamente la conducción del club pero no se presentan a elecciones.

“El Real Madrid es de los socios”, insistió el dirigente en distintos tramos de la rueda de prensa en Valdebebas. El presidente sostuvo que existe una campaña coordinada para desgastar su figura y aseguró que adelantará las elecciones “en 15 días o cuando corresponda” para que quienes cuestionan su gestión puedan competir formalmente por la conducción de la institución.

Florentino Pérez criticó a la prensa por inventar sobre su salud

Durante la ronda de preguntas evitó referirse al futuro deportivo del equipo. No quiso hablar sobre posibles entrenadores, refuerzos ni sobre el nombre de José Mourinho, uno de los candidatos mencionados en España para reemplazar a Álvaro Arbeloa. “No estamos en ese momento”, respondió, antes de insistir en que su aparición pública tenía como objetivo “defender al Real Madrid” y denunciar la campaña mediática que, según él, atraviesa el club.

Otro de los temas centrales fue el conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Florentino Pérez minimizó el episodio y aseguró que situaciones similares ocurrieron “todas las temporadas” durante sus 26 años al frente de la institución. Sin embargo, consideró mucho más grave la filtración de lo sucedido dentro del vestuario. “Para mí es peor la filtración”, afirmó. También defendió a ambos futbolistas y sostuvo que “son dos chavales fenomenales”.

Tchouameni y Valverde X

El dirigente volvió además sobre el caso Negreira y apuntó otra vez contra Barcelona. Sostuvo que el club catalán continúa bajo sospecha por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y reclamó que la UEFA intervenga en el expediente. “Hay árbitros de esa época que todavía arbitran”, dijo en conferencia de prensa.

Incluso fue más allá y aseguró que Real Madrid podría haber ganado muchas más ligas sin esa presunta corrupción arbitral. “Solo he ganado siete Champions y siete ligas, que podría haber ganado 14. Las otras me las han robado”.

FLORENTINO PÉREZ PRESUME DE PALMARÉS... Y HABLA DE LOS ÁRBITROS



"Solo he ganado 7 Champions Y 7 ligas, que podía haber ganado 14. Las otras me las han robado" 💣 pic.twitter.com/YL2DRIidtI — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2026

En otro momento distendido de la conferencia, Florentino bromeó con una periodista joven presente en la sala y afirmó: “Que pregunte esa chica, que ustedes son todos muy feos”. Sin embargo, el tono general de la comparecencia estuvo marcado por el enojo del presidente, las permanentes referencias a periodistas y medios españoles y una defensa constante de su figura y de su gestión al frente de Real Madrid.