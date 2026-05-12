Cuándo juega River vs. Gimnasia de La Plata, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Este miércoles, River y Gimnasia de La Plata se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 21.30, se disputa en el estadio Monumental, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario se metió entre los ocho mejores del certamen que abrió la temporada en la Primera División del fútbol argentino al dejar en el camino a San Lorenzo en un partido para el recuerdo. Empató 2 a 2 en los 120′ reglamentarios por los goles de Marcos Acuña y Juan Fernando Quintero (Rodrigo Auzmendi y Fabricio López convirtieron para el Ciclón). Luego, en los penales, Santiago Beltrán se convirtió en héroe al atajar dos penales y el local se quedó con la victoria por 4 a 3.

Con Santiago Beltrán como figura, River eliminó a San Lorenzo y se metió en los cuartos de final NICOLAS ABOAF

El Lobo, por su parte, eliminó a Vélez por la mínima diferencia, en el estadio José Amalfitani, con un tanto de Marcelo Torres de penal, en un encuentro en el que sufrió la expulsión del defensor central uruguayo Enzo Martínez. Acumula siete triunfos consecutivos entre el Apertura y la Copa Argentina, se alejó de la zona de peligro de la tabla de promedios y se ilusiona con dar la sorpresa en el Monumental ante un River que llega envalentonado pero con reproches de la hinchada por el bajo rendimiento futbolístico.

River vs. Gimnasia: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Miércoles 13 de mayo.

: Miércoles 13 de mayo. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este miércoles, el DT de River, Eduardo Coudet, mantiene dos dudas en el armado del equipo. Desde el arco hasta los mediocampistas defensivos, todo se mantendría igual. Las principales incógnitas pasan por Juan Fernando Quintero, figura ante San Lorenzo, y Facundo Colidio, quizá el jugador que menos está rindiendo desde hace varios meses. El colombiano podría ingresar en reemplazo de Maximiliano Meza y el delantero podría salir para que juegue desde el arranque Ian Subiabre.

En tanto Ariel Pereyra, entrenador de Gimnasia, no podrá contar con Enzo Martínez, expulsado en los octavos de final contra Vélez. Su lugar sería ocupado por Renzo Giampaoli, que está a préstamo desde Boca. Por otro lado, será un partido especial para el capitán, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, quien supo brillar con la camiseta de River y en enero de este año volvió al club en el que dio sus primeros pasos como futbolista.

'Nacho' Fernández sería titular este miércoles frente a su ex-club, River Plate Fotobaires / Nacho Amiconi

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.51 contra los 6.93 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de La Plata. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.08.