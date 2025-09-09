Eliminatorias europeas: Erling Haaland marcó ¡5 goles! en el 11-1 de Noruega que complica a Italia

Este martes se desarrollaron nueve partidos de las eliminatorias europeas, con los que se cerró la ventana FIFA para el continente, y el gran protagonista fue Erling Haaland. El delantero de Manchester City marcó ¡5 goles! en la apabullante victoria de Noruega sobre Moldavia. La selección nórdica se acerca al Mundial del 2026 y a la vez deja complicado a Italia para conseguir el acceso directo, sin repechaje. Además, Francia sufrió en su casa ante Islandia e Inglaterra pasó por arriba a Serbia en Belgrado.

Noruega continúa imparable en el grupo I. En el estadio Ullevaal, de Oslo, arrolló con un 11-1 a Moldavia y lidera en soledad, con el puntaje perfecto: ganó sus cinco partidos. Consiguió cinco goles en 40 minutos en la primera etapa y tuvo un Haaland incontenible, que aparte de los cinco tantos registró dos asistencias. El atacante suma 48 goles en sus 45 encuentros en la selección mayor.

Otro que concentró las miradas fue Thelo Aasgaard, jugador de Rangers, de Escocia, que anotó cuatro tantos. Completaron la cuenta Felix Myhre y Martin Odegaard. Por su parte, el defensor suplente Leo Oestigaard, en contra, anotó para Moldavia.

Compacto de Noruega 11 vs. Moldavia 1

La victoria reafirma a Noruega en la punta de la zona. Con un partido más que Italia, los nórdicos suman 15 puntos y una gran diferencia de goles, +21. La Azzurra quedó en una situación complicada para clasificarse directamente, porque está obligada a ganar todos sus compromisos y a ampliar su diferencia, que es de +5. Italianos y noruegos jugarán el 16 de noviembre en la última ventana de las eliminatorias europeas.

Thelo Aasgaard, el otro gran goleador de Noruega en el día: marcó cuatro tantos contra los moldavos en Oslo. Cornelius Poppe� - NTB�

Francia no la pasó bien frente a Islandia, pero se quedó con el triunfo, que lo deja como líder del grupo D. Ganó por 2 a 1 en el Parque de los Príncipes, donde el visitante sorprendió a los 21 minutos tras un blooper de Michael Olise en el inicio de la jugada. El delantero tocó hacia atrás, pero le sirvió la pelota a Andri Gudjohnsen, que sólo tuvo que empujarla de primera para poner el 1 a 0.

En el resto del período inicial, el arquero islandés Elías Rafn Ólafsson tapó tres chances claras de gol, pero a los 45, tras una infracción que fue revisada en el VAR, Francia llegó al empate por un penal de Kylian Mbappé. A los 17 de la segunda etapa, el delantero de Real Madrid habilitó a Bradley Barcola, que estableció el 2 a 1. Y a los 44, Gudjohnsen silenció a París con el tanto del empate, pero la jugada fue anulada por una sujeción previa.

Síntesis del sufrido éxito de Francia

La victoria le permite al equipo dirigido por Didier Deschamps ser el puntero de su zona con 6 unidades. Lo sigue Islandia, con 3, por ahora en el puesto de repechaje. Por el mismo grupo, Azerbaiyán y Ucrania terminaron 1 a 1 en Bakú, y cierran la tabla con 1 unidad cada uno.

Inglaterra es otro equipo que se acerca a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México. En el grupo K derrotó sin atenuantes a Serbia por 5 a 0 en el estadio Rajko Mitic, de Belgrado. En dos minutos comenzó a edificar el resultado. Harry Kane anotó a los 33 y Noni Madueke golpeó a los 35.

En el segundo tiempo, a los siete minutos y tras una serie de rebotes, Ezri Konsa puso el 3 a 0. Marc Guehi anotó el cuarto a los 30 y Marcus Rashford selló la goleada a los 45. Los ingleses, dirigidos por Thomas Tuchel, tienen 15 puntos: ganó los cinco partidos y todavía no recibieron goles.

Resumen de la goleada inglesa

Con la presencia del futbolista de Belgrano Lucas Zelarayán, Armenia derrotó por 2 a 1 en Ereván a Irlanda. Se ubica segundo en la zona F, que lidera Portugal, que por su lado doblegó a Hungría por 3 a 2. El volante Zelarayán, argentino nacionalizado armenio, jugó 79 minutos y fue reemplazado por Vahan Bichakhchyan.

Los resultados del día

Armenia 2 vs. Irlanda 1

Azerbaiyán 1 vs. Ucrania 1

Serbia 0 vs. Inglaterra 5

Albania 1 vs. Letonia 0

Bosnia y Herzegovina 1 vs. Austria 2

Chipre 2 vs. Rumania 2

Noruega 11 vs. Moldavia 1

Hungría 2 vs. Portugal 3

Francia 2 vs. Islandia 1

Las posiciones