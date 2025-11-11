Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección

La historia de Emiliano Buendía, un marplatense de 28 años, volante con talento de selección, es la de tantos jóvenes que un buen día viajan a Europa con la convicción de encontrar un futuro futbolero mejor. De Cadetes de San Martín, en la magnífica ciudad costera, a una filial de Real Madrid, a los 11 años. Ni siquiera había terminado la escuela primaria.

La selección tiene varios actores (principales, de reparto), que nunca pisaron una cancha de nuestro medio de modo profesional. Sin ir más lejos, Dibu Martínez, su compañero en Aston Villa, en la Premier League y Lionel Messi, el crack universal, los dos intérpretes más queridos del equipo nacional, no pisaron ni una vez un campo de juego de los nuestros en la Liga Profesional (ni todos los nombres que fueron cambiándose a lo largo de estos años).

Más tarde, el volante que juega con la clásica número 10 y mide 1,72m, pasó a Getafe, club en el que debutó en primera división. Luego de tres temporadas, fue cedido al Cultural Leonesa (una entidad de segunda división) y, a su regreso, pasó a Norwich en el Championship, el gran campeonato que está inmediatamente debajo de la Premier League. Tres años después, con un ascenso y un descenso de por medio, en 2021 fue adquirido por Aston Villa, donde encontró huellas de su mejor versión.

En agosto de 2023 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y recién volvió a jugar a comienzos de julio de 2024. Unai Emery, el imperturbable entrenador español, llegó a Birmingham en octubre de 2022: siempre mantuvieron una relación de amor-“odio”.

“Tan pronto como él (Emery) llegó, tuvimos una buena charla y entendí todo lo que me pidió. Pienso que sus ideas son perfectas para mi juego”, decía en un principio el dueño del fichaje más caro de la historia de Aston Villa, unos 35 millones de euros. “Estoy disfrutando de cada partido. Tengo confianza y estoy trabajando tan duro como puedo para estar en la mejor forma posible para ayudar al equipo”, decía “Emi”, como lo conocen todos en Inglaterra.

¡GOLAZO DE BUENDÍA! El argentino sacó un gran zurdazo al palo y pone el 2-1 del Aston Villa vs. Tottenham.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QHvcGL7z3j — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025

En junio pasado -mientras era citado por Lionel Scaloni para la selección de vez en cuando- pudo pasar a Leeds, luego de una temporada en Bayer Leverkusen (apenas 14 partidos disputados y dos goles convertidos), ya que Emery siempre lo miraba de reojo. Mayor consistencia defensiva, le exigía.

Daniel Farke, entrenador de Leeds United, ya dirigió a Buendia en Norwich: ambos mantienen una muy buena relación y fue allí donde el futbolista logró destacados rendimientos. “Es uno de los entrenadores más importantes de mi carrera, me dio la oportunidad de unirme a Norwich y luego la confianza para ser yo mismo. Me decía lo que necesitaba escuchar tanto en los buenos como en los malos momentos. Sin dudas que es especial para mí”, contaba el marplatense, que más allá de su talento natural, sufre las condiciones de la ley de la selva futbolera: los detalles lo son todo. Para bien, para mal.

“Nunca comento sobre alguien con contrato en otro equipo. Solo que trabajé con él, fue unos de mis mejores jugadores que tuve y realmente lo valoro”, le arrojaba flores el conductor alemán.

Emiliano Buendía, en un entrenamiento de la selección argentina Instagram @em10buendia

Al final, se quedó en la ciudad que popularizó la serie Peaky Blinders... y, la verdad, la está rompiendo. De algún modo, le ganó la pulseada a Emery.

Este domingo, Aston Villa le ganó por 4 a 0 a Bournemouth en el fogoso Villa Park, por la undécima fecha. Por un lado, Dibu atajó un penal, la especialidad de la casa. Y Buendía convirtió un golazo de tiro libre: es un experto en la materia, en un mundo en la que no sobran los fuera de serie en ese rubro. Abrió el marcador, a los 28 minutos del primer tiempo, con una llamativa definición. La pelota, tras tomar un extraño efecto y superar a la barrera, ingresó cerca del ángulo superior derecho de Djordje Petrovic. El arquero se vio sorprendido, víctima de un gesto técnico parecido al de Cristiano Ronaldo.

The dip on this free-kick 🤯 pic.twitter.com/UiqOW2W3hh — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 9, 2025

En esta temporada, actuó en 14 partidos, marcó cuatro goles y estableció dos asistencias. No siempre es titular, pero convence día a día a Emery y crece su optimismo rumbo al Mundial. ¿Por qué no? Acaba de ser citado este lunes, con la excusa de un amistoso sin valor contra Angola. Pero estará varios días con Lionel Messi, con Scaloni, marcando tímidamente su territorio.

Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, integrantes del plantel de Atlético de Madrid, no llegaron “en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla”, por lo que fueron desafectados del amistoso de este viernes en Luanda. Ante estas bajas, Scaloni convocó al hábil compañero del Dibu en Aston Villa.

Sin Enzo Fernández, son cuatro bajas de la lista para el partido ante Angola, mientras que también fue convocado de urgencia el defensor Kevin Mac Allister, que juega en el Royale Union Saint-Gilloise, de Bélgica y hermano de Alexis. Para Buendía, en cambio, representa una suerte de continuidad.

#SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda. pic.twitter.com/8goS4Dvnth — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 10, 2025

La última vez que estuvo en la convocatoria fue en junio de este año para la doble fecha de eliminatorias que incluyó los partidos ante Chile, de visitante, y Colombia, como local.

Tiempo atrás, reconoció su admiración por River, solía charlar del Monumental con Exequiel Palacios, durante su estadía en Leverkusen y hasta presenció en una platea del Benabéu aquella histórica consagración. “Tuvimos lindas charlas y le conté que gracias a Dios estuve en Madrid y vi salir a River campeón de la Copa Libertadores. Ahora comparto vestuario con uno de los chicos que la ganó ese día”, contó tiempo atrás, en una charla con ESPN.

"PARA MÍ RIVER ES EL CLUB MÁS LINDO DEL MUNDO, ES EL CLUB DEL QUE SOY HINCHA Y VEREMOS LO QUE PUEDE PASAR"



🗣️ Mano a mano con #ESPN, Emi Buendía habló de su fanatismo por el Millonario y la posibilidad de ponerse la banda roja pic.twitter.com/HIravBpnN3 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2025

Sin embargo, más allá de un rumor circunstancial cuando las puertas del regreso a Aston Villa estaban semiabiertas, no piensa en jugar en nuestro medio. No ahora, al menos. “Siempre dije que soy hincha de River, pero ahora mismo la verdad que no lo veo, no me lo planteo porque espero que me queden muchos años de carrera en Europa, que lo estoy disfrutando mucho. Ya veremos en el futuro. River es el club más lindo del mundo, ya veremos qué es lo que puede pasar”, sostenía el 10 moderno, que juega con la inspiración de aquel pibe que tiraba gambetas en la playa.