Emiliano Buendía le dio la victoria a Aston Villa de visitante frente a Tottenham Hotspur

La cara sonriente y llena de gol, mientras señalaba a un sector alto de la tribuna y articulaba sus manos en forma de corazón. Una dedicatoria emotiva. Y la certeza de que puede ser una pieza de valor, aún ingresando desde el banco y no jugando la cantidad de minutos que desearía. Fue un domingo pleno para Emiliano Buendía, protagonista principal del triunfo de Aston Villa 2-1 contra Tottenham como visitante, por la octava fecha de la Premier League.

El volante argentino convirtió un golazo a los 77 minutos, con un zurdazo desde afuera del área que se coló en al segundo palo del arquero Guglielmo Vicario y que, en definitiva, concretó la remontada del equipo de Unai Emery en un terreno difícil. El trabajo ya estaba hecho, después de un partido que se había vuelto cuesta arriba desde el principio, con el tanto tempranero del uruguayo Rodrigo Bentancur, que a los 5 minutos capitalizó un cabezazo hacia atrás de Palhinha y resolvió de volea ante Dibu Martínez, que poco pudo hacer.

Emiliano Buendía anotó su segundo gol en esta temporada en la Premier League BEN STANSALL� - AFP�

Lo más valioso de Buendía es que había ingresado a los 61 minutos y tardó muy poco en afianzarse en el campo, para transformarse en la carta de gol de Emery. Entró por el marfileño Evann Guessand, provocó el desequilibrio que necesitaba Aston Villa y aprovechó su primera chance de gol para darle el triunfo al equipo de Birmingham, que había comenzado mal en esta temporada de la Premier, pero que de a poco comenzó a levantar vuelo con tres éxitos consecutivos hasta trepar hasta la mitad de la tabla.

El marplatense metió su segundo gol de la temporada, ya que le había marcado a Fulham por la sexta jornada del campeonato, en el triunfo por 3-1. Durante gran parte de la primera mitad, los Spurs habían aprovechado bien su ventaja, pero el inglés Morgan Rogers igualó en el minuto 37 con un brillante disparo con el pie derecho desde fuera del área, un remate soberbio que frenó el ímpetu de los locales y les generó el primer alerta.

A partir de ahí, Villa se adentró en el partido, dominó y tomó una merecida ventaja cuando Buendia tuvo su momento cúlmine y revalidó sus credenciales como uno de los jugadores de recambio más interesantes del equipo del Dibu, que en la próxima fecha tendrá una prueba de fuego al recibir en su casa al Manchester City de Pep Guardiola.

Mientras tanto, Tottenham desperdició una oportunidad de oro para ascender al segundo puesto de la tabla y presionar al Arsenal. Además, poco antes del partido ante Aston Villa tuvo que descartar a Cuti Romero, que quedó al margen por problemas musculares en el calentamiento.