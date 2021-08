Emotiva dedicatoria. Gonzalo Higuaín ofrendó sus dos goles en Inter Miami a la memoria de su madre

A poco más de tres meses del fallecimiento de su madre , Nancy Zacarías, Gonzalo Higuaín hizo una sentida dedicatoria de sus dos goles en el triunfo de Inter Miami ante Montreal Impact por 2-1, por la 16a fecha de la Zona A de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

“Tuve una sensación muy extraña cuando hice los goles. Se me vinieron a la cabeza imágenes de mi mamá. Yo sé que ella nos está mirando desde arriba. Se lo dedico a mi familia, a mi papá (Jorge, ex zaguero central de Boca, River y San Lorenzo), a mi mujer y mi hija. Los goles son para ellos porque siempre me están apoyando. Pero sobre todo para mi mamá, que sé que desde arriba nos está mirando. Mi papá lloraba porque fue una situación en la que nos hubiera gustado tenerla con nosotros. Sé que ella desde arriba nos manda señales ; este partido fue para ella. Sé que esto la va poner muy contenta”, expresó Pipita Higuaín en la conferencia de prensa postpartido.

Gonzalo Higuaín dedicó sus dos goles a su madre fallecida

Nancy Zacarías falleció el 26 de abril de este año, a causa de un cáncer, enfermedad de la que fue operada en 2016, mientras Gonzalo disputaba la Copa América del Centenario con el seleccionado argentino. Era hija de Santos Zacarías, un legendario entrenador del boxeo argentino, y hermana de Claudio, exdefensor de San Lorenzo. También es madre de Federico Higuaín (36), tres años mayor que Gonzalo (33), ambos compañeros en Inter Miami.

En la victoria sobre Montreal Impact, Pipita marcó el primero de penal, tras una dudoso foul sobre Federico, y el segundo con un remate de media distancia que no pudo ser desviado por el arquero James Pantemis. “Estoy muy contento. Marcar goles es lo que más me gusta hacer”, expresó el atacante surgido en River.

La victoria de Inter Miami con dos goles de Pipita

Con dos partidos menos, Inter Miami está último en la Zona A, con tres victorias, tres empates y ocho derrotas. Higuaín disputó 13 partidos (11 como titular), con siete goles (dos penales) y dos asistencias. Esta semana fue elegido para integrar el equipo ideal de la jornada de la MLS. Es la segunda vez que es seleccionado para esa formación, tras el doblete a FC Cincinnati en la quinta fecha. Además de Federico, los otros argentinos del equipo que dirige Phil Neville son los zagueros Jorge Figal y Leandro González Pirez, y el delantero Julián Carranza.

Tras una carrera de casi 14 años en Europa, con pasos por Real Madrid, Napoli, Juventus (dos etapas), Milan y Chelsea, Higuaín se incorporó a mediados de 2020 al club que tiene por copropietario a David Beckham.

Pipita Higuaín festeja uno de sus dos goles ante Montreal Impact RHONA WISE - FRE168002 AP

