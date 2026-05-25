España presentó la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026

El delantero de Barcelona Lamine Yamal, pese a no haber jugado en las últimas semanas por lesión, lidera la lista de España para el Mundial 2026, dada a conocer este lunes por el seleccionador Luis de la Fuente. El defensor de Barcelona, Eric García, y de Atlético de Madrid, Marc Pubill, son las novedades de la nómina, en la que no figura ningún jugador del Real Madrid.

“No miro si un jugador viene de un club o de otro”, afirmó el entrenador español, al ser preguntado por la ausencia de futbolistas madridistas. De la Fuente también destacó la “polivalencia” de Pubill, que aún no debutó con La Roja, para justificar su elección.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

El Espacio Movistar de la Gran Vía de Madrid fue el lugar en donde se difundió la nómina. Jesús Navas, campeón del mundo en 2010, fue maestro de ceremonias y así se develaron los elegidos por De la Fuente, que asumió en marzo de 2023. Durante su gestión, el entrenador convocó a 77 jugadores, un ciclo en el que España se consagró campeón de la Eurocopa 2024 y de la UEFA Nations League en 2023, además de haber sido finalista el año pasado de la Liga de las Naciones. Pero la mira estuvo siempre centrada en la Copa del Mundo, el gran objetivo.

España, que integra el Grupo H, iniciará su periplo mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde, seguirá el 21 de junio contra Arabia Saudita y finalizará la fase de grupo contra Uruguay el 27 de junio.

La Roja aspira a mejorar sus resultados de los últimos Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que cayó en octavos de final.