Confirmado por el DHS: cuál será el perímetro del ICE en Dallas durante el Mundial 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ratificó que agentes federales participarán en tareas de seguridad durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, incluida la sede de Dallas, cuyo estadio está ubicado en Arlington, Texas. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estará presente durante el torneo, aunque las autoridades sostienen que el objetivo principal será reforzar la seguridad y hacer cumplir la ley, no realizar redadas masivas.

Las zonas de Dallas en las que patrullará el ICE durante el Mundial 2026

La planificación del DHS incluye tareas de control y seguridad en zonas vinculadas al torneo, lo que abarca áreas cercanas a estadios y puntos de alta concurrencia. Hasta ahora, el perímetro de acción de los agentes en Dallas comprenderá el entorno inmediato del AT&T Stadium de Arlington y los puntos de reunión de los aficionados.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Según reportó The Atlantic, los integrantes del ICE trabajarán en conjunto con los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en estas áreas, con el fin de combatir la reventa ilegal y la trata de personas. Asimismo, el personal buscará intervenir en el contrabando de sustancias y la comercialización de mercancía de imitación.

Mullin indicó que el trabajo se realizará “mano a mano con la CBP” para asegurar el orden en los límites de los estadios. La vigilancia se mantendría “todos los días” durante las 39 jornadas que durará el Mundial, al cubrir un área que las autoridades comparan con la magnitud de realizar “78 Super Bowls”.

El despliegue de recursos en el perímetro de Dallas y de otras ciudades se apoya en el sistema de evaluación del DHS. El Mundial recibió la categoría SEAR 1 por parte del organismo, la cual representa el “nivel de evaluación de riesgo más alto”.

Las siglas SEAR hacen referencia al concepto de “Special Event Assessment Rating” (calificación de evaluación de eventos especiales) y le permiten al gobierno estadounidense asignar un apoyo entre instituciones debido a la relevancia de la competencia.

Los oficiales del ICE estarán presentes en las cercanías del AT&T Stadium durante toda la Copa del Mundo 2026 dallasfwc26 - FIFA

Recursos del DHS y el ICE en el perímetro de Dallas por el Mundial 2026

La designación de la categoría SEAR 1 habilita al gobierno de EE.UU. a utilizar herramientas de seguridad en el entorno de los partidos. Esto podría incluir el envío de equipos de perros para la detección de explosivos y la implementación de evaluaciones de riesgo cibernético. Asimismo, el DHS aportará personal de inteligencia y equipos para la revisión de las estructuras de las sedes.

En el perímetro de Dallas, la seguridad contará con operaciones de tácticas y con vigilancia desde el aire. El equipo de coordinación mantendrá un monitoreo constante en la ciudad durante el torneo.

Calendario de partidos del Mundial 2026 en Dallas

La sede de Dallas será el escenario de nueve encuentros de la Copa del Mundo 2026. El cronograma en el estadio fue confirmado por la FIFA.

14 de junio: Países Bajos vs. Japón .

vs. . 17 de junio: Inglaterra vs. Croacia .

vs. . 22 de junio: Argentina vs. Austria .

vs. . 25 de junio: Japón vs. Suecia .

vs. . 27 de junio: Jordania vs. Argentina .

vs. . 30 de junio: partido de dieciseisavos de final.

3 de julio: partido de dieciseisavos de final.

6 de julio: partido de octavos de final.

14 de julio: primera semifinal del torneo.