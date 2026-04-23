¿Lamine Yamal se pierde el Mundial? Esto es todo lo que se sabe de la lesión de la estrella de España

La participación de Lamine Yamal en el Mundial 2026 corre riesgo. La estrella de la selección de España pidió el cambio de inmediato tras patear -y convertir- un penal jugando para Barcelona, en el triunfo ante Celta de Vigo de este miércoles, por la fecha 33 de LaLiga. El parte médico del club confirmó que padece una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que se perderá lo que resta de la temporada. Sin embargo, según informaron, está previsto que llegue a la Copa del Mundo.

El talentoso extremo de 18 años sintió el famoso “pinchazo” a los 40′ del primer tiempo. Pateó abajo, a la izquierda del arquero rumano Andrei Radu, con más precisión que potencia. Apenas remató, avanzó un par de pasos con visibles molestias, levantó la mano derecha para advertir al cuerpo técnico y se tiró al piso antes de que Gavi llegue a saludarlo para festejar el que, a la postre, sería el gol del triunfo catalán.

Y la imagen preocupó a los españoles, uno de los máximos favoritos a quedarse con la Copa del Mundo. En vísperas de la gran cita de la temporada, cada molestia física es un problema y ya hay varias figuras que ya se quedaron afuera de Estados Unidos, México y Canadá. Yamal se retiró del campo de juego del Camp Nou caminando, acompañado de los médicos, y se fue directamente al vestuario después de saludar al DT Hansi Flick.

“Creo que sí tiene una lesión, pero habrá que esperar para conocer el alcance. Sus sensaciones son que ha notado algo, pero hay que esperar a las pruebas”, anticipó el entrenador alemán en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante los Celestes. Con el comunicado publicado este jueves, se confirmó que no jugará ninguno de los seis partidos que le quedan al Barça en el camino hacia el ansiado título liguero.

Hansi Flick, DT de Barcelona, consuela a Lamine Yamal tras la grave lesión sufrida ante Celta de Vigo JOSEP LAGO - AFP

No es la primera vez que un jugador se lesiona al patear un penal antes de un Mundial. Lo mismo le pasó a Paulo Dybala en la previa de Qatar 2022, cuando convirtió un tanto desde los doce pasos ante Lecce en la Serie A. La ‘Joya’ sufrió un desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda y José Mourinho, DT de Roma en ese entonces, prácticamente lo descartó para la Copa del Mundo con una declaración impactante: “Según mi experiencia y, por lo que me dijo, es poco probable que pueda volver antes de 2023″, comentó.

Fue en octubre, a menos de dos meses para que comience aquella copa. Sin embargo, Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, lo esperó hasta último momento y, finalmente, lo incluyó en la lista de convocados. Solo jugó 16 minutos en las semifinales ante Croacia y apenas uno en la final contra Francia, en la que fue clave por un despeje dentro del área albiceleste cuando Kylian Mbappé quedó a tiro del cuarto gol, además de convertir su penal en la serie.

El despeje salvador de Paulo Dybala

Los futbolistas que se pierden el Mundial 2026 por lesión

Juan Foyth (Argentina): Rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y se perderá el Mundial 2026 JOSE JORDAN - AFP

Joaquín Panichelli (Argentina): Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

(Argentina): Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Serge Gnabry (Alemania): Rotura de los aductores del muslo derecho.

Rotura de los aductores del muslo derecho. Rodrygo (Brasil): Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha.

Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. Hugo Ekitike (Francia): Rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha.

Rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha. Takumi Minamino (Japón): Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Las estrellas que están en duda para el Mundial 2026