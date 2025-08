En medio de la crisis de Boca, Miguel Ángel Russo ofreció una sorpresiva conferencia de prensa: “Yo estoy bien”

En una jornada que arrancó con la novedad de que Boca decidió abrir las puertas de su predio para que la prensa pueda ver la práctica, Miguel Ángel Russo ofreció una conferencia de prensa luego del mismo. Allí, el entrenador repitió conceptos en los que minimizó el presente del equipo, que hace 11 partidos que no gana. “Para nosotros es importante ganar. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil, pero no cambia nada”, analizó, antes del partido ante Racing, que se jugará el sábado en la Bombonera.

Sobre el trabajo realizado en este receso de casi dos semanas, el DT explicó: “Venimos hablando mucho, en forma privada, individual y grupal. Buscando entender como son este tipo de cosas. Tampoco la locura. Yo creo que estamos bien, preparándonos para todo lo que viene. Y eso es lo más importante”. Acerca del preocupante presente de Boca, Russo resumió: “Acá tenés la obligación de ganar, hay que estar convencido de eso, estamos trabajando para eso y a nivel grupal estoy contento”.

Apenas se lo vio más enérgico cuando le preguntaron acerca de su continuidad al frente de Boca. Allí, el entrenador tomó aire y dijo: “Yo te voy a explicar. Primero que lo dejen tranquilo a mi hijo (Ignacio), que está muy bien en Tigre. Así que no busquen cosas donde no las hay. Él habla de Tigre y de él, tiene otra mentalidad y está muy bien. Y sobre mí, yo nunca pienso en nada negativo. Ayer tuve un día duro porque mi hijo fue operado en una clínica facial y me enfoqué en eso".

En relación al conflicto que hubo con Merentiel cuando salió reemplazado antes de que comenzara el segundo tiempo ante Huracán, Russo generalizó: “Hablo con todos, tanto individualmente como de manera grupal. Acá se hace un mundo no sabiendo lo que es un plantel y cómo es el manejo y la forma mía, que en definitiva es buscar lo mejor”. Aunque ante la repregunta, cerró: “Con Merentiel no hubo mucho para aclarar”.

Cuando fue consultado sobre la posición de Leandro Paredes en el campo, el DT apenas comentó: “Jugó de la manera que suele jugar él”. Y acerca de la actividad que tuvo el plantel durante estos días, Russo comentó: “Tuvimos una semana de trabajo importante en donde pudimos enfocarnos en lo nuestro”.

También sorprendió lo que respondió cuando le preguntaron sobre la posible reacción que tendrán los hinchas xeneizes el sábado en la Bombonera: “El sábado me la imagino como siempre, la Bombonera siempre te exige ganar y es lógico”.

Solo hubo una sola pregunta referida sobre su salud, pero Russo la llevó para el lado futbolístico: “Yo estoy bien, no me gusta perder. Me duele perder. Nos duele a todos, pero hay que levantarse. No hay forma de afrontar esto de otra manera. Todos: el Consejo.... Todos estamos buscando lo que más nos gusta, que es que gane Boca. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil y que tenemos que ganar. Boca tiene la responsabilidad de ser protagonista de la mejor forma y de la mejor manera. La idea es entre todos”.

También le hicieron una consulta puntual sobre Milton Delgado, la figura de Boca en el primer semestre y que no fue tenido en cuenta en el inicio de su ciclo, aunque fue titular ante Huracán: “Delgado está en la selección sub 20 y está bien este tipo de situaciones. Buscaremos la forma y la manera, y ver cómo sigue durante la semana. Pero en definitiva estamos bien. No busco los detalles como están ustedes, estoy pendiente de todo y buscaremos la forma de enfrentar de la mejor manera posible a Racing. Importantes son los todos los partidos que jugamos. Nuestro objetivo es buscar nuestro mejor nivel porque el fútbol argentino no te regala nada. Valoro mucho a Racing, pero confío mucho en mi gente y en los míos”.

El mensaje de su hijo, ayer

En relación a la salud del DT xeneize, su hijo Ignacio Russo había sido contundente ayer al desmentir los rumores vinculados a una desmejora. “Él está bien de salud, está contento, está feliz”, aseguró en declaraciones a DSports Radio.

El delantero de Tigre minimizó las versiones que circulaban, atribuyéndolas al ambiente particular que rodea al club de la Ribera: “Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así“.

El futbolista se mostró optimista sobre el presente de su padre. “Yo lo veo bien y eso me deja tranquilo”, afirmó. Ignacio Russo comprende el silencio de Miguel Ángel Russo ante los rumores y considera que su prioridad debe ser enfocarse en el próximo partido: “Se habla mucho porque él tampoco dice nada, no tiene por qué hacerlo. Tiene que tratar de ganar el próximo partido y calmar las cosas que se dicen“.

Boca seguirá trabajando esta semana rumbo a un duro compromiso este sábado, cuando reciba en la Bombonera a Racing por la fecha 4 de la Zona A del torneo Clausura.

Será el primer cara a cara del equipo y del cuerpo técnico (y de la dirigencia) ante sus hinchas, luego de los últimos dos grandes tropiezos: la eliminación ante Atlético Tucumán por los 16avos. de final y el récord histórico de 11 partidos sin victorias.