Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Central Córdoba y Boca se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026, la última de la instancia inicial. El local ya no tiene chances de clasificarse a octavos de final y el visitante ya tiene su lugar asegurado. El encuentro está programado para las 16.15 (horario argentino) en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Ferroviario, que viene de empatar 0 a 0 con Lanús, se mantiene en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con 16 puntos al igual que Gimnasia de Mendoza y Platense, pero ambos lo superan por diferencia de gol o, en el caso del Lobo mendocino, por tener más tantos a favor. El xeneize, por su parte, está segundo en la clasificación general del Grupo B con 27 unidades al igual que Vélez, al que supera en el primer criterio de desempate. En la última jornada goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia.

Central Córdoba se quedó sin posibilidades de meterse en octavos de final, pero quiere derrotar a Boca Copa Argentina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 21 de septiembre del año pasado, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, empataron 2 a 2 en la Bombonera por los goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel para Boca, y de José Florentín e Iván Gómez para Central Córdoba. El antecedente más reciente en Santiago del Estero es del 7 de marzo del año pasado, con triunfo del equipo de la Ribera por 3 a 0 con tantos de Merentiel, Florentín en contra y Milton Giménez.

Central Córdoba vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 2 de mayo.

: Sábado 2 de mayo. Hora : 16.15 (horario argentino).

: 16.15 (horario argentino). Estadio : Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro: Nazareno Arasa.

Central Córdoba vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 16.15 (horario argentino) en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.85 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.07.