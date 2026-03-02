En medio de los insultos para los jugadores y Chiqui Tapia, el japonés Kida le dio el empate a Argentinos ante Barracas

Las apuestas ponían a Argentinos muy por encima en el favoritismo de quedarse con los tres puntos con respecto a su rival de esta tarde-noche de domingo, Barracas Central. Sin embargo, en el estadio Diego Armando Maradona, el local debía lidiar con el peso de las obligaciones tras la decepción de haber dejado caer el boleto para jugar la Copa Libertadores. Las que, por naturaleza, cargaba sobre sus hombros, pero también las que ya le exige su gente a esta altura (corta) del año. Vaya si todo eso repercutió: en medio de insultos, estuvo cerca de perder por el golazo de Rodrigo Insúa, pero sobre la hora apareció el primer tanto del japonés Ryoga Kida.

Al Bicho y, sobre todo a su entrenador Nicolás Diez, le urgían los tres puntos. No serviría para sanar la profunda herida que ocasionó la reciente eliminación en la fase 2 del repechaje copero ante Barcelona, de Guayaquil (ganó en Ecuador, pero perdió en La Paternal y cayó en los penales), pero sí se debía mostrar entero y salir rápido del golpe.

Nicolás Diez se enojó con el gol que, evidentemente, tenían analizado de Barracas y, de los aplausos en 2025, pasó a ser apuntado seriamente tras las rápidas decepciones de 2026. FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Es que, encima, el 2026 acumula la sorprendente eliminación de la Copa Argentina frente a Midland, a fines de enero, también por la vía de los lanzamientos desde el punto penal (5-6). Por tanto, los aplausos que generó Diez, a partir del funcionamiento de un Argentinos que fue casi implacable en el primer semestre de 2025, decayó en su versión (especialmente de visitante) en el último semestre y ya perdió objetivos importantes de este año, ahora son mirados de reojo. Otros pasos en falso en este campeonato que le resta pueden poner su ciclo a caminar sobre la cornisa más pronto que tarde.

El festejo que patenta Rodrigo Insúa, que empezó a acostumbrarse a hacer golazos, incluso cuando ejecuta penales: su volea fue una joya que estuvo cerca de darle a Barracas el triunfo. FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Enfrente estaría nada menos que el siempre tan polémico Barracas, que venía de ganarle al difícil Tigre en el estadio Claudio Tapia revirtiendo el resultado (2-1) en tres minutos, pero las últimas sospechas no quedan muy alejadas de esa gran reacción: cuatro días antes, incluso habiendo caído 1-0 con Platense, fue puesto sobre la lupa el gol anulado a Franco Zapiola por la posición adelantada de Guido Mainero, que intentó conectar un centro del que quedó lejos. Pudo haber sido correcta la sanción, pero el club de Tapia siempre deja un manto de dudas muy grande.

El Bicho insinuó de arranque una actitud recuperada. Lógicamente asumió el protagonismo que se preveía, a los seis minutos las tribunas ya se agarraban la cabeza por un teledirigido espectacular de Hernán López Muñoz que impactó contra el travesaño y, a la jugada siguiente, una chance más liviana de Diego Porcel.

Hernán López Muñoz no se esconde y por algo es el más reocnocido por unos hinchas de Argentinos enojados por las decepciones del 2026: fue la figura ante Barracas por lidiar contra el muro Guapo y darle claridad y calma a su equipo. FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Sin embargo, cuando la hinchada empezaba a preparar la garganta para la clásica ovación a Maradona al minuto 10, apareció la zurda de Insua: un lateral al área lo encontró en el fondo tras una peinada de Román Riquelme y el carrilero izquierdo definió con una volea llena de técnica a un ángulo que dejó inmutado a Brayan Cortéz. Golazo.

Entonces, los ánimos se alteraron. En el banco: Nicolás Diez reprochó el anticipo táctico de una jugada muy practicada por el Guapo debido a la altura de Facundo Bruera. Y, luego, el más duro: apareció el cántico que ya es moneda corriente ante un mínimo mal momento, pero que no suele ocurrir en La Paternal y, esta vez, fue un alarido unánime. “¡Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie!“.

Argentinos se nubló. Le impactó el golpe. El de Barcelona. El de Barracas. El de su gente. Que también dedicó posteriores insultos al presidente de la AFA, pese a que no había nada que reclamar más que algunos minutos perdidos por futbolistas visitantes caídos. “¡Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p..., la p... madre que te parió!”. La gente no confía en los arbitrajes y el acumulado de las polémicas que favorecen a Barracas es tenido en cuenta por los simpatizantes de los demás equipos.

En la cancha, Barracas se movió sin la tensión de su adversario. Entonces, Jhonatan Candia recibió con espacios, trasladó hasta cerca del área y abrió el pie derecho para un remate de media distancia exquisito que, como con López Muñoz, el poste superior rechazó.

A excepción de una definición de Alan Lescano que Marcelo Miño le contuvo, Argentinos tuvo en la primera mitad más fueras de juego bien cobrados (cinco) que llegadas peligrosas. Llegó el entretiempo y los hinchas volvieron al insulto inicial, adhiriendo una exigencia: “¡Poné a los pibes, la p... que te parió!“. Diez, aturdido, les hizo caso a los 10 minutos del segundo tiempo: ingresaron el japonés Ryoga Kida, de 20 años, y Facundo Jainikoski, de 17.

El japonés Kida fue el primer cambio de junto a Facundo Jainikoski, justo cuando los hinchas le reclamaban a Diez por los pibes: sobre el cierre del cotejo puso el pie y la paridad final en La Paternal. FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

El Guapo se refugió con los diez jugadores de campo visitantes, parados entre el borde de su área y la medialuna del centro de su campo. López Muñoz (el más aplaudido desde el inicio) aportó claridad y decisión a un equipo que chocó una y otra vez contra ese muro.

Llenos de nervios, los centros y los remates de media distancia parecía ser el límite de Argentinos. Pero tiene para rescatar su orgullo: vacío de ideas, pero no de ánimo.

Encontró el empate agónico, a los 44. Uno de esos tantos centros no pasó de largo porque por el fondo apareció, justamente, el futbolista nipón como un rayo, a toda velocidad para soportar un empujón de Rafael Barrios y poner el pie para que la pelota pegara en el travesaño y, esta vez, la hiciera ingresar con suspenso. Encima era una posición muy compleja para definir. Pero Kida resolvió muy bien. Todo nació de una asistencia con perfil invertido de Jailinoski, con zurda desde el vértice derecho, muy difícil de defender.

“Es una prueba de carácter para nosotros, a veces las cosas no van a salir como queremos”, declaró López Muñoz tras el partido. Argentinos pudo tener una más mediante un tiro de esquina, pero Leandro Rey Hilfer decidió finalizarlo al ver que ya su adición de cinco minutos estaba cumplida: el reglamento le dio el aval, pero en La Paternal igual protestaron por haber finalizado el encuentro justo en ese preciso momento.