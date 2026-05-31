Jordania cayó en un amistoso ante Suiza: cómo jugó el tercer rival de la Argentina en el Mundial 2026

Mientras que la previa del Mundial 2026 se vive con los duelos amistosos que sirven para ajustar los últimos detalles, un rival de la selección argentina en la etapa de grupos tuvo su partido de preparación. Jordania cayó como visitante ante Suiza por 4 a 1, en el choque que se disputó en la ciudad de Sankt Gallen.

Lionel Scaloni tendrá para anotar sobre una selección que se mostró rocosa durante algunos minutos, pero luego se desmoronó tras una jugada polémica con la que comenzó perdiendo y dejó expuestas sus limitaciones. En la segunda parte, a pasar de que no lastimó, supo cambiar la imagen que había dejado en el primer tiempo.

Durante los primeros minutos, Jordania mostró lo que propone. Se paró con una línea de cinco defensores, tres mediocampistas y un atacante. Los dirigidos por Jamal Sellami se replegaron en el fondo, con un equipo corto y sólido defensivamente sin la pelota. Sus intenciones eran contraatacar de la mano de sus dos figuras Ali Iyad Olwan y Mousa Al-Tamari. Además, complicó a los mediocampistas rivales con la presión de sus volantes.

El dispositivo parecía perfecto hasta allí, a pesar de ser un equipo que se asumió inferior desde el inicio, pero todo ese libreto conservador se derrumbó. Y desde los 23 minutos comenzaron las situaciones de riesgo.

La primera jugada clara la tuvo Suiza. El movedizo volante Johan Manzambi armó una gran acción individual y estrelló su remate en el primer palo del arquero Yazeed Abu Laila, a quien en la acción siguiente, el árbitro noruego Rohit Saggi le cobró un polémico penal a instancias del VAR tras una supuesta infracción sobre Remo Freuler. Breel Embolo se hizo cargo del remate y puso el 1 a 0 a los 27 minutos de la primera etapa. Merecido por la búsqueda, pero no por el fallo del juez.

Breel Embolo, delantero de la selección de Suiza, marcó uno de los goles del triunfo de su selección ENNIO LEANZA - AFP

Dos minutos más tarde, Jordania se encontró con una chance inmejorable para empatarlo, pero la desperdició. Granit Xhaka, uno de los referentes de la selección europea, dio un pase hacia atrás, pero se equivocó y lo dejó mano a mano a Mousa Al-Tamari. Sin embargo, el arquero Yvon Mvogo estuvo salió muy rápido, le achicó el arco y pudo taparle la definición al mediocampista ofensivo jordano.

Esa situación de riesgo dejó muy mal parado a Jordania. El equipo, que se mostraba firme en el fondo, quedó cortado con cinco futbolistas en ataque y cinco en defensa, que debieron retroceder en línea y mal parados. Y el desajuste fue aprovechado por el local. Michel Aebischer habilitó entre líneas a Dan Ndoye, que enfrentó al arquero Abu Laila y estableció el 2 a 0 a los 33 minutos. A esa altura Jordania ya se mostraba con un equipo que no estaba a la altura de las circunstancias y con los siete minutos de la adición, y algo descompensado, en la defensa Embolo llegó al área con la pelota y Saed Al-Rosan lo derribó. El juego siguió, pero Saggi fue advertido por el VAR y luego de ver la acción cobró la falta. Xhaka se hizo cargo de la ejecución y estableció el 3 a 0. Tras el gol, finalizó la primera etapa con goleada para los suizos.

Jordan visitó a Suiza en uno de sus amistosos previos al Mundial; el próximo domingo volverá a disputar un duelo de preparación ante Colombia ENNIO LEANZA - AFP

Para el inicio de la segunda parte y el transcurso de los 45 minutos que le restaban al amistoso, todo fue diferente. Muchas variantes en ambas selecciones hicieron que el partido sea diferente. A los seis de la segunda etapa y con varias modificaciones llegó el desequilibrio de Odeh Al-Fakhouri, que había entrado en el entretiempo: se quedó con la pelota afuera del área y le pegó al arco. Un desvío en un defensor suizo le jugó una mala pasa al arquero Marvin Keller y puso el descuento 1-3 para los asiáticos.

Todo la segunda parte, Jordania mejoró con los nueve jugadores que comenzaron entre los suplentes: se adelantó y fue a buscar algo más. Dominó y pobló el campo contrario, a pesar de no generar tanto peligró mostró una cara diferente a ese equipo que en la primera parte se desmoronó tras haber recibido el primer gol. Suiza no sufrió y pudo cerrar el partido con goleada. Los locales aprovecharon un error. Se jugaban 32 minutos y tras un despeje largo, Marvin Keller no supo resolver un balón que venía desde las alturas, pifió y se la dejó servida a Marvin Keller, que enfrentó al arquero y puso el 4 a 1 definitivo.

Lo mejor de la victoria de Suiza ante Jordania

El calendario para Jordania continuará con el amistoso del próximo 7 de junio ante Colombia, en el Snapdragon Stadium de la ciudad de San Diego, en Estados Unidos. Luego comenzará su camino mundialista. Debutará ante Austria el 17 de junio; en la segunda fecha jugará ante Argelia el día 23 de junio y cerrará ante la Argentina el día 27 de junio.