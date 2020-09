Julio Cruz con un corte que hizo historia Crédito: Twitter

El periodista deportivo Juan Pablo Varsky contó su versión sobre el recordado episodio del corte que sufrió Julio Cruz en el partido que la selección argentina perdió ante Bolivia por 2-1, en La Paz, en la Eliminatoria para el Mundial Francia 1998.

Varsky aprovechó el tuit de su colega, Luciano Dolber, para detallar los graves incidentes que ocurrieron durante el partido. "Diez mil likes y cuento la verdadera historia del corte de Cruz. Incluye coimas en el proceso", escribió JPV.

El posteo, que tuvo más de 14.000 mil "me gusta", hizo Varsky tuviera que cumplir con su promesa. El periodista deportivo comenzó con la narración de los hechos según su mirada y lo hizo en 14 tuits consecutivos.

El primero de ellos fue para localizar la situación. "La Paz. Bolivia-Argentina, clasificación Francia 98. Transmite Telefé. Voy por TN y Canal 13. Competencia áspera entre ambos canales. Productor de Torneos me dice: No entrarás por ninguna puerta. Recorro todas. Nadie me deja pasar. Tenían mi nombre en una lista", comenzó su relato Varsky.

Y siguió: "Enfrente del estadio había un hotel. Vamos con el camarógrafo Mario Sacchi, alias Corto. Pido mirar la habitación del último piso. El estadio se ve perfecto. El conserje no quiere dármela. Lo acepta por 300 dólares. Aviso al canal de este 'gasto de representación'. Me voy a la cancha. El Corto, crack, sabe que no tiene que filmar el partido. Detalles, seguimiento de bancos. Llega el momento del boxing club. La trasmisión no toma la piña. Enfoca tarde, ya con la trifulca. Termina el partido, justo a la hora en la que arranca Telenoche".

Ya en los minutos finales, Julio Cruz recibe la trompada de José Trujillo, chofer de la delegación boliviana. El golpe es el pómulo derecho Crédito: Twitter

El hecho al que hizo alusión Varsky ocurrió cuando Julio Cruz fue a buscar una pelota que se había ido al lateral cerca del banco de suplentes de Bolivia. En ese momento, el jugador recibió una trompada en el pómulo derecho del chofer del micro de la delegación local y cayó al piso. Esto generó un tumulto en dónde se repartieron trompadas de ambos lados.

Cuando Cruz estaba en el suelo, se agarró el rostro y el entrenador de ese momento, Daniel Passarella, junto al médico de la delegación, Luis Seveso, y Diego Cagna, lo cargaron para llevárselo al vestuario.

Pudo verse que en el rostro de Cruz no había sangre. Ni tampoco en su camiseta. Llegaron al vestuario y se cerraron las puertas. El partido estuvo parado por 12 minutos pero siguió aunque Cruz no volvió del vestuario. La Selección argentina terminó con ocho jugadores porque habían sido expulsados Nelson Vivas y Gustavo Zapata, y ya se habían realizado los tres cambios.

Cruz cayó pero luego se levantó. Passarella lo agarra. Después volvió a caer. Y se lo llevaron al vestuario Crédito: Twitter

"Mientras tanto, el cuerpo técnico del seleccionado invita al fotógrafo de El Gráfico a pasar al vestuario para que documente la herida sufrida por Julio Cruz, supuestamente cortado por la trompada. La foto es la tapa del número extra", explicó Varsky.

"Yo había visto el partido desde el palco, sin el camarógrafo que estaba en el hotel filmando detalles. Cinco minutos antes, rajo para el vestuario para salir al aire desde un móvil. Arranca Telenoche. No me dan paso. Con ínfulas de estrella, puteo por la demora. Escucho por retorno el comienzo. César y Mónica anuncian un documento exclusivo del escandaloso final. Imágenes que no se habían visto en la transmisión. Yo no sabía que había pasado. La piña ocurrió mientras iba del palco al vestuario", escribió.

"El productor ejecutivo del noticiero (el mejor de todos en lo suyo, apellido mensual, hoy responsable del canal de aire líder en noticias) me cuenta que había recibido por satélite la imagen de la piña. El Corto Sacchi la había filmado desde el hotel conseguido por coima. Por eso no me habían dado aire de entrada. Como debía ser, mandaron primero las imágenes de la tangana, con el momento exacto de la trompada. Salí al aire como si hubiera visto todo. Mario Sacchi lo había hecho de nuevo. En Torneos, empresa para la que hoy trabajo, bufaban", contó.

Passarella, DT de aquella Selección, que finalmente se clasificó a Francia 98, pero que aquel día fue protagonista de un bochorno Crédito: Twitter

"En las imágenes, la piña se ve perfecta. Telefé Noticias también bufaba. Durante la pausa, el productor de Torneos, amigo mío, me preguntó cómo había conseguido la imagen. ¿No me dejaste entrar? No te digo nada. Eso era la guerra. Habíamos ganado a pesar de no haber transmitido el match. Al día siguiente, se difunde la foto. Pero, oh casualidad, el corte de Cruz era en el otro pómulo del que había recibido la trompada. Escándalo. Algo había pasado entre la salida de la cancha y el click del vestuario", escribió.

"Ante la evidencia del fraude, desde el cuerpo técnico del seleccionado encabezado por Passarella empiezan a tirar la versión de que Cruz se había caído de la camilla y que por eso se había cortado. De a poco esa versión se desinfla. Se impone la más creíble: alguien del cuerpo técnico, por orden de su principal responsable, cortó a Cruz para sacar ventaja y le dieran por ganado a Argentina el partido que había perdido en la cancha. Pero lo cortó en el otro pómulo", manifestó.

Luis Seveso, médico de la Selección argentina, atiende a Cruz. Luego dijo que Cruz se había golpeado al caerse de la camilla Crédito: Twitter

"¿Estábamos ante un nuevo caso Cóndor Rojas? Pero claro. Por un episodio parecido en 1989, Chile había sido suspendido para las eliminatorias de Estados Unidos 1994. Julio Grondona lo sabía. Activó su poder como presidente de AFA y vice de FIFA. Frenó el expediente. No hubo sanción. Si no hubiera sido por Sacchi, que tomó la piña desde el hotel, no se habría descubierto la mentira. En modo Don Julio, Grondona salvó a Argentina de la suspensión. Cierro con el histórico editorial de El Comandante -Marcelo Araujo-, año 2011, que recito de memoria", concluyó Varsky.

