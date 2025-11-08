En qué canal pasan a Lionel Messi e Inter Miami vs. Nashville, por los playoffs de la MLS 2025

Lionel Messi e Inter Miami tienen un gran desafío por delante este sábado, cuando intenten romper la pared (y cierto karma) de avanzar más allá de los cuartos de final de la Major League Soccer (MLS), instancia en la que el año pasado cayeron ante Atlanta United. El equipo que dirige Javier Mascherano, amigo de ‘Leo’, se enfrenta a Nashville desde las 22 (hora argentina) en el Chase Stadium, en el tercer partido de la Conferencia Este para dirimir cuál de los dos accede a las semifinales (cuenta por partido ganado y no por goles).

El enfrentamiento que arbitrará Rosendo Mendoza no se transmitirá por televisión en la Argentina. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

Lionel Messi está ilusionado con llevar a Inter Miami hasta la cima de la MLS; este sábado tiene un obstáculo difícil CHANDAN KHANNA - AFP

La llave comenzó con una victoria de las Garzas como local 3 a 1 y continuó con victoria de Nashville, también en su estadio, 2 a 1. La definición se lleva a cabo en Miami porque los capitaneados por Messi tuvieron una mejor etapa regular: el equipo se ubicó tercero con 65 puntos producto de 19 victorias, ocho empates y siete derrotas contra el sexto puesto de su rival con 54 unidades gracias a 16 triunfos, seis igualdades y una docena de caídas.

Para Messi y compañía no se trata de un partido más. En caso de una derrota, su equipo quedará eliminado y se le truncará por segundo año seguido el deseo de darla la MLS a la institución con la que recientemente extendió su contrato hasta diciembre de 2027 con opción a uno más.

Inter Miami vs. Nashville: cómo ver online

El partido no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+, un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. En ella se emiten todos los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido.

Si Inter MIami queda eliminado de la MLS también será el adiós de dos históricos ex-Barcelona: Jordi Alba y Sergio Busquets Leonardo Fernandez - Getty Images North America

El rosarino es una fija en la formación titular al igual que sus compatriotas Rodrigo De Paul y el arquero Rocco Ríos Novo. Los otros argentinos que tiene el plantel son Óscar Ustari, los defensores Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Marcelo Weigandt; el mediocampista Baltasar Rodríguez y los delanteros Tadeo Allende y Mateo Silvetti. Jordi Alba y Sergio Busquets, dos históricos del mejor arcelona de ‘Pep’ Guardiola junto a Lionel Messi ya anunciaron que dejarán el fútbol tras la eliminación de las Garzas en este torneo. Por lo cual, muchas miradas estarán puestas en ese detalle.

En el elenco visitante, en tanto, no hay jugadores albiceleste y, de la mano del entrenador B.J. Callaghan, buscará dar el gran golpe para seguir en carrera por el título.

En la previa al choque, el favorito al título y a la clasificación a la siguiente etapa es el local con una cuota máxima de 1.55 contra 5.75 que cotiza su derrota, es decir una alegría del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 5.05.

El ganador de la llave avanzará a las semifinales de la Conferencia Este y enfrentará a quien se imponga del cruce entre Cincinnati y Columbus, que también se definirá en un tercer juego.